Electricaribe necesita recursos por 7 billones de pesos en 10 años

La horrible noche que vive el Caribe colombiano por cuenta del pésimo servicio de Electricaribe parece cesar poco a poco, y la luz al final del túnel promete estar cerca.

Así se concluye luego del encuentro en Cartagena entre la superintendente de servicios, Rutty Paola Ortiz; Javier Lastra, agente interventor especial de electricaribe y el Gobernador de Bolívar, Dumel Turbay.



El recaudo del servicio de energía en la región subió del 82 al 84 por ciento, lo que se traduce en 80 mil millones de pesos; dinero, que según el agente interventor de Electricaribe, se invierte en un mejor servicio, aun así se requiere mayor inversión en infraestructura.



El Gobernador Dumek Turbay Paz pidió que antes de que termine su periodo el presidente Santos la región debe conocer quien será el nuevo operador.

Estas son algunas de las conclusiones que dejó ayer el encuentro.



¿Qué mejoró en dos años?



“Ya hay una cifra determinada de inversión que requiere la empresa, con base en estándares internacionales, se trata de 7 billones de pesos para los próximos 10 años”, dijo Javier Lastra, agente interventor especial de electricaribe.



Según el funcionario hay un compromiso por parte del gobierno nacional y por parte de la Superintendencia de Servicios públicos en la compra de energía y ya se está trabajando en un nuevo documento conpes para buscar el monto de las inversiones previo a la transición hacia un nuevo operador.



La inversión en la región ha sido de 37.000 millones de pesos en infraestructura y prestación de servicio.



"Desde mañana se activa un plan de choque Caribe, inicialmente en Cartagena y posteriormente en Valledupar, iremos directamente a los barrios para tomar de primera mano las inquietudes que tiene la ciudadanía con respecto a su servicio de energía", prometió la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Rutty Paola Ortiz Jara.



La superintendente de Servicios destacó además que desde la intervención de Electricaribe se pasó de 67 reportes de posible limitación del suministro eléctrico a cero durante el año pasado, y descartó un posible apagón en la región.



Antes del 2017 el pasivo pensional de la empresa se calculaba en 760 mil millones per, según el agente interventor nombrado por el Gobierno Nacional, es de un billón de pesos.



“Todo esto se debe reflejar en los estados financieros para determinar la viabilidad de la empresa, y no solo determinar los pasivos sino también las necesidades de inversión que requiere la compañía”, sostiene el agente interventor especial de electricaribe.



Alcaldes son mala paga



En el encuentro trascendió que muchos alcaldes municipales de la región no están pagando el servicio.



“La crisis de Electricaribe no se puede convertir en excusa para que los alcaldes incumplan con sus obligaciones de pago y, de esta forma, obstaculicen importantes proyectos de infraestructura”, denunció el Gobernador Dumek Turbay.



Frente a esto, el Gobernador de Bolívar solicitó una nueva reunión con la presencia de la Procuraduría, la Contraloría, Superservicios, así como de los representantes de Electricaribe para poner en cintura a los alcaldes morosos.

Las autoridades coinciden que la región ha sentido un alivio y hoy hay mejor capacidad de respuesta por parte de la empresa.



La Superintendente asegura que bajaron problemas como las vías de hecho protagonizadas por comunidades indignadas que reclamaban mejor servicio taponando vías y reteniendo cuadrillas, entre muchas cosas, porque la empresa y los gerentes territoriales han ido a acompañar y a escuchar a las comunidades.



“La banca y el equipo financiero del gobierno han determinado la cifra que se requiere para prestar un servicio optimo; ahora hay que buscar los recursos, bien sea de un tercero o el mismo Gobierno Nacional”, explicó Lastra.



John Montaño

Redacción EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas