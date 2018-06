Una jornada electoral en paz vivieron los costeños

Sin grandes contratiempos, de acuerdo con el reporte de las respectivas autoridades administrativas y de seguridad, se cumplió ayer la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial cumplida en siete de los ocho departamento de la Costa Caribe.

En Barranquilla y el Atlántico, se destacó el buen comportamiento de los electores, pero también la soledad en la mayoría de los puestos de votación.

Mientras tanto, en Cartagena se vieron largas filas de personas en la entrada de algunos puestos de votación, pero el resto del día la jornada transcurrió con una baja participación de los votantes. Aquí, la Misión de Observación Electoral, MOE, recibió 15 reportes de irregularidades, entre ellos el transporte de votantes, por lo que se hicieron 32 denuncias ante la Fiscalía.



“Hallamos deficiencias de procedimiento por parte de los jurados en varios puestos de votación tanto testigos, como jurados y campañas, obviaron su obligación de no portar distintivos ni publicidad cerca de los puestos de votación", dijo Ana María González, delegada de la MOE para Cartagena.



También hubo fallas en el fluido eléctrico y un corte en el servicio de energía en los puestos de votación de los corregimientos de Bayunca y Arroyo Grande, en el norte de la Ciudad Heroica.



En Santa Marta la jornada transcurrió sin inconvenientes; sin embargo, la Fiscalía informó que por lo menos 300 vehículos entre motocicletas, buses y taxis marcados con logo específico transportaron personas a centros de votación, exigiendo certificado de votación y fotocopia de cédula.



Similar reporte dieron las autoridades en el Cesar que destacaron que se brindaron todas las garantías para este proceso. En Sucre, Enrique Ortega Almanza, delegado de la Registraduría, dijo que reinó la calma y hubo afluencia de sufragantes. Por su parte, el representante de la MOE en Sucre, José Fredy Aguilera, indicó que se registraron problemas con el fluido eléctrico en zonas rurales de los municipios de Corozal y Sampués, que lograron superarse de manera pronta, lo que no afectó el buen curso de la jornada.



El comandante de la Policía en Sucre, coronel Luis Vallejo, indicó que no se presentaron alteraciones del orden público, ni se registraron capturas de ciudadanos que tuvieran compromisos pendientes con las autoridades. De igual manera, precisó que no se presentaron detenciones por delitos relacionados con fraudes electorales.

En La Guajira, tras la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU), del cual hacen parte las diferentes entidades gubernamentales e instituciones del Estado se garantizó el normal desarrollo en materia de seguridad frente a la realización de este proceso electoral.



El lunar fue previo a las elecciones, lo que las autoridades consideraron como un 'ruido' en cuanto a la circulación de un panfleto en el municipio de San Juan del Cesar, que amenazaba a 9 líderes. “Se realizaron las investigaciones por parte de las autoridades competentes y podemos garantizar que es un documento falso, no hay situaciones de alarma en ningún punto del Departamento”, aseguró la gobernadora encargada de La Guajira, Tania Buitrago.

