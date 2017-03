Este domingo, Cajamarca elige nuevo alcalde

En medio de una campaña polarizada con predominio de los temas sociales pero también los de la agenda ambiental, se realizan este domingo las elecciones a la Alcaldía de Cajamarca, un municipio del Tolima que ha cobrado importancia porque en su territorio se realizan proyectos como la construcción del túnel de La Línea, la segunda calzada al sur del país y la exploración minera en la zona de La Colosa.

Las elecciones atípicas fueron convocadas por la Registraduría debido a la muerte, el pasado 11 de diciembre, del alcalde William Poveda a causa de un infarto y su silla se la disputan Julio Roberto Vargas Malagón, candidato de la coalición conformada por el Polo Democrático, Partido Verde, Mira, Mais y Liberales, que se enfrenta a Pedro Pablo Marín Cruz, apoyado por el Partido Conservador, Unidad Nacional y Centro Democrático, y quien busca darle continuidad al Plan de Desarrollo del ex alcalde Poveda.



La justa electoral tiene los ánimos encendidos en los dos bandos toda vez que el próximo 26 de marzo esta población de 22.000 habitantes realizará una consulta popular en la que sus ciudadanos decidirán a través de las urnas si quieren o no explotación minera en su suelo.



En medio de esa situación, Julio Roberto Vargas, un trabajador social de 32 años, propone frenar la corrupción y “defender el municipio de los ataques de la multinacional Anglogold Ashanti, que busca poner Alcalde”.



“La explotación minera no le conviene a un municipio rico en producción agrícola y donde el campesino solo sabe de temas del agro”, asegura Vargas, y agrega que “la riqueza del oro no será para Cajamarca, a nosotros nos dejarán los problemas”.



Pedro Pablo Marín, un topógrafo de 39 años, quien ha laborado en Acción Social, Departamento de la Prosperidad Social y ONU, se defiende y afirma que “mi campaña no ha tenido ningún tipo de apoyo de Anglogold”.



“Esa es una acusación falsa que proviene de un candidato sin propuestas claras a las necesidades sociales”, dijo Marín y se declaró partidario de la consulta minera.



“La consulta es un mandato constitucional, la veo como un buen mecanismo de participación porque le da la oportunidad al ciudadano de decidir si quiere o no explotación minera en su territorio”, señaló Marín que también propone la compra, con recursos públicos, de terrenos para proteger zonas ricas en agua.

La explotación minera en la zona de La Colosa es uno de los temas del debate electorarl. Foto: Archivo/EL TIEMPO



El considera injusto que, siendo Cajamarca una despensa rica en fríjol, arracacha, aguacate, frutas y verduras, miles de cultivadores se vean sometidos al vaivén de los precios bajos por lo que propone incentivar las asociaciones campesinas para conformar cadenas de comercialización que defiendan al agricultor.



En toda esta polémica entró José Gustavo Suazo, presidente del Concejo Municipal, quien afirma que, “la izquierda, a través del Polo Democrático y en cabeza del senador Jorge Robledo, quiere tomarse a Cajamarca”.



“Como la izquierda nunca hace nada en favor del municipio, el único discurso del candidato del Polo es atacar de manera baja a Pedro Marín, diciendo que es enemigo de la consulta popular minera, cuando eso es totalmente falso”, asegura el concejal Suazo.



Camilo Padilla, concejal del Polo, cree que el proceso electoral ha estado subido de tono y alrededor del tema minero por la cercanía de la consulta popular.



“La campaña está encendida porque somos un pueblo pequeño con mina, túnel, doble calzada y mucha riqueza agrícola y acuífera”, afirma Padilla, mientras que el concejal Javier Botello considera que el candidato del Polo Democrático, “alegremente, se ha dedicado a mezclar los temas de medio ambiente y consulta minera en búsqueda de votos”.



El censo electoral de Cajamarca cuenta con 16. 200 ciudadanos aptos para votar y lo podrán hacer en 35 mesas de las cuales 2 estarán en el corregimiento Anaime y la vereda El Cajón. De la seguridad se encargarán más de 200 Policías.



IBAGUÉ