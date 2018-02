Elecciones atípicas en Cartagena serían el 15 de abril

El domingo 15 de abrir se llevarían a cabo las elecciones atípicas en Cartagena que va por su octavo alcalde en 7 años.



El Ministerio del Interior hará público el decreto este jueves, firmado por presidencia, el cual da luz verde para que los cartageneros vayan a las urnas para elegir al remplazo de Manuel Vicente Duque Vásquez, quien presentó su renuncia en el cuarto trimestre del año pasado y que hoy está preso por corrupción.

Luego de la muerte de Campo Elías Terán, los encargos improvisados se han convertido en la más recurrente forma de administración de la ciudad.



Las últimas administraciones de la ciudad no solo han pecado pero ser permeables a la corrupción sino que además han sobresalido por la incompetencia.



Es por ello que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no se actualiza desde el año 2001 lo que ha facilitado las construcciones ilegales y la violación de las normas urbanísticas y la depredación de los recursos naturales en todos los estratos de la ciudad.



Cartagena también tiene en deuda actualizar el Plan Especial de Manejo y protección para el centro Histórico (Pemp) el cual no se desempolva desde 1994 y que permitió que el curador urbano número 1 le otorgara licencia de construcción al proyecto de vivienda de interés social Multifamiliar Acuarela, con 5 torres de 32 pisos cada una, a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, la joya colonial del patrimonio de la ciudad.



La tragedia de la administración pública de los cartageneros tocó ya las puertas de órganos internacionales como la Unesco que le dio el ultimátum a la ciudad para proteger el patrimonio y evitar la construcción de Acuarela so pena de perder la declaratoria universal como ciudad patrimonio cultural de la humanidad otorgada en 1984.



La semana pasada el país conoció los resultados de la encuesta de percepción ciudadana ‘Cartagena Cómo Vamos’ donde la ciudadanía reconoce que la corrupción aumentó en un 79 por ciento durante el último año; el 67 por ciento de los encuestados se siente insatisfecho con la forma como la alcaldía invierte los recursos públicos de la ciudad, y el 79 por ciento de los cartageneros siente que la ciudad va por mal camino.



“Los cartageneros están insatisfechos con su institucionalidad, La calificaciones del ex alcalde Duque es la más bajas en la historia de la ciudad, pero también hay que decir que en el tema de confianza en sus gobernantes nunca, en estos 12 años de aplicada la encuesta en Cartagena ha superado el 50 por ciento”, le dijo a este diario María Claudia Peña, directora de la veeduría ‘Cartagena Cómo vamos’.



‘Cartagena Cómo Vamos’ recomienda a las futuras administraciones enfilar todos los esfuerzos en recuperar la seguridad en toda la ciudad, y al concejo le pide una mejor gestión. El futuro alcalde tiene la misión de recuperar la confianza del ciudadano en sus instituciones, y para ello debe invertirse con total ética los recursos públicos.



El Gobierno Nacional respaldó a la ciudad con 100 mil millones de pesos para el proyecto de protección costera, el más ambicioso en la última década, otros proyectos vitales para la Ciudad Heroica como el plan maestro de drenajes están paralizados ante la falta de un alcalde titular.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas