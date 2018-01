Realizar o no unas elecciones atípicas: la encrucijada de Cartagena 

10 de enero 2018 , 07:50 a.m.

10 de enero 2018 , 07:50 a.m.

La Ciudad Heroica recibió el 2018 en medio de una encrucijada política que define su futuro. La urgencia de unas elecciones atípicas que aclaren el panorama administrativo y por lo tanto la inversión y ejecución de proyectos de infraestructura.

Pese a que el Presidente de la República y la Registraduría Nacional aún no definen la fecha de los comicios, hay voces a favor y en contra de unas nuevas elecciones atípicas en la ciudad en menos de 6 años.



“Claro que Cartagena necesita realizar sus elecciones atípicas para superar la crisis. La democracia se construye a partir de aciertos y errores, y ahora estamos llamados a elegir bien, a derrotar el clientelismo. No realizar elecciones sería profundizar la inmadurez”, dice el abogado Rafael Vergara, exsecretario de ambiente de la ciudad.

La democracia se construye a partir de aciertos y errores, y ahora estamos llamados a elegir bien FACEBOOK

TWITTER

Luego de la renuncia del alcalde titular, Manuel Vicente Duque, hoy preso e investigado por hechos de corrupción; asumió el encargo el joven, Sergio Londoño Zurek, actual director de la agencia presidencial de cooperación.



No obstante, un grupo de ciudadanos, incluso con varias manifestaciones en vía pública, exige al Gobierno Nacional llamar a elecciones a alcalde cuanto antes.

“Este no es un tema de conveniencia, sino de institucionalidad. Hoy tenemos como alcalde encargado a una persona noble que quiere trabajar con seriedad, pero mañana no sabemos quién pueda venir, ese es el peligro de la interinidad. La institucionalidad nos va a permitir estabilidad, y la ciudad necesita que se hagan las elecciones atípicas para recobrar la institucionalidad”, suma Mónica Fadul, presidenta ejecutiva de Fenalco, capítulo Bolívar.



Pero otro sector, encabezado por la misma presidencia del Concejo cuestiona la millonaria inversión en que caería la ciudad si se embarca en una elecciones atípicas que como ya ha dicho la Registraduría Nacional es de cerca de 10 mil millones de pesos, cuyos recursos saldrían, en su mayoría, del bolsillo de los cartageneros.

Con medida de prisión intramural fue cobijado el alcalde de Cartagena de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

“Estamos en un año electoral con elecciones a Congreso en marzo, primera vuelta presidencial en mayo y segunda en julio. Ahora bien, de realizarse elecciones atípicas para Cartagena serían en marzo o abril, y la posesión sería en mayo; a eso sumémosle el tiempo que requiere establecer un plan de desarrollo serio, unos 4 meses, tendríamos un alcalde para un año y dos meses, aproximadamente”, señala el presidente del Concejo Wilson Toncel.



Pero el cabildante lo que pide es que el presidente Santos defina cuanto antes si el alcalde encargado continua en el cargo o llaman a elecciones atípicas.

Hoy tenemos como alcalde encargado a una persona noble que quiere trabajar con seriedad, pero mañana no sabemos quién pueda venir FACEBOOK

TWITTER

“La ciudad necesita estabilidad política porque esta situación desgasta. Hoy la administración está en una inestabilidad total: hay funcionarios que no saben si continúan este año o no tienen más contrato, y así Cartagena no puede avanzar”, señala Toncel.



Después de los hechos de corrupción que llevaron al exalcalde Duque a la cárcel, en el Distrito más 50 órdenes de prestación de servicios, OPS, fueron erradicadas por el actual alcalde encargado.

Pese a que el mandatario encargado mantiene excelentes relaciones con el Gobierno Nacional que respaldó con 100 mil millones de pesos el proyecto de protección costera para la ciudad, el más ambicioso en la última década, otros proyectos vitales para la Ciudad Heroica como el plan maestro de drenajes están paralizados.



Uno de los muchos temores de los sectores que están en contra de realizar unas nuevas elecciones a alcaldía es que se repita la penosa situación del 2014 cuando, luego de la muerte del mandatario titular, Campo Elías Terán, asumiera Dionisio Vélez, quien al culminar sus dos años de gobierno dejó a la ciudad endeudada y con un rosario de obras inconclusas, hoy convertidas en elefantes blancos, como el acueducto de la vereda Leticia, sobre el Canal del Dique, al cual le invirtieron 500 millones de pesos que por ninguna parte se ven, mientras el pueblo sigue sin agua potable y con sus niños llenos de enfermedades gástricas.

“No podemos decir va a pasar lo mismo que con Vélez, hay que pensar con optimismo. A esta dificultad que atraviesa la ciudad no se le pueden abonar errores del pasado. Las sociedades se sacuden de vivir lo mismo. Cartagena es una ciudad vital, y cada vez vemos más gente indignada, tomando posiciones y exigiendo cambios”, agrega Vergara.



El tiempo pasa y de las elecciones atípicas para Cartagena que se deberían realizar a finales de este mes aún no hay noticias.

"Sergio Londoño no tiene autoridad ni está ejecutando política pública de fondo: no firma nada porque le da miedo salir mañana del cargo y echarse un problema al hombro. Lo de él es lo cosmético: ir a los foros, a las ruedas de prensa y a los cocteles, pero los proyectos grandes de la ciudad están quietos", ha dicho el exconcejal del Polo David Múnera, uno de los aspirantes punteros en la carrera por los dos años en el sitial del Palacio de la Aduana.



También aspira Bernardo Romero Parra, uno de los más serios y comprometidos líderes comunitarios, compositor del himno oficial de las juntas comunales de todo el país.



El almirante Gabriel Arango Bacci, en representación de Centro Democrático regresaría también al tablado de la política cartagenera de darse luz verde a las esperadas elecciones atípicas, en una ciudad políticamente atípica.

JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARTAGENA