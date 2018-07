Sigue en vilo la elección del nuevo alcalde de Armenia

Luego de casi un mes de que se conociera la renuncia irrevocable del alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, tras permanecer detenido en una cárcel de Pereira, todavía no se conoce el nombre del nuevo mandatario de la ciudad para los próximos 17 meses.

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, señaló que le escribió al partido Liberal que debía enviar una terna para escoger al sucesor de Álvarez, sin embargo esta aún no ha llegado pese a que se han conocido rumores sobre las personas que integrarían esa terna.



“Fui donde el expresidente César Gaviria y le dije lo que se está rumorando sobre las ternas, y le dije que me gustaría sugerirle que no sea ni de un bando ni del otro sino una persona que tenga una experiencia técnica para que Armenia pueda salir de los enredos en los que está, mal haría yo decirle a quién debe poner en la lista”, aseguró Osorio.



Y agregó que “la ley me da la facultad de devolver la terna si no es conveniente, y yo ejerceré lo que la ley me da”.



A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial del Quindío le expresó su apoyo al alcalde encargado, el arquitecto Álvaro Arias Young y señaló que “no es conveniente en un Estado moderno que la capital de un departamento en unos días haya tenido cuatro mandatarios, los cambios abruptos no producen la sinergia necesaria para alcanzar objetivos”. Por eso le pidieron a la Dirección Nacional del Partido Liberal y al Gobernador Osorio garantizar la continuidad de la actual administración.



En esa misma línea Camacol Quindío también dio a conocer a través de un comunicado su apoyo a Arias Young. “El nombre del actual alcalde encargado de Armenia es el que encarna la experiencia para concebir y aplicar los instrumentos que aseguren la superación de los obstáculos”.



Camacol Quindío invita al Partido Liberal, “a que escuche el sentir de la sociedad cuyabra y encabece los esfuerzo necesarios para asegurarle a los habitantes la permanencia del actual gerente de la ciudad”.



De otro lado, ayer, durante una rueda de prensa, Arias Young aseguró que no sabe si será incluido en la terna que presentaran los liberales.



Cabe recordar que tras la renuncia de Álvarez, investigado por su presunta participación en el denominado ‘carrusel’ de los contratos de las obras de valorización de Armenia, el gobernador Osorio aceptó su dimisión solo hasta el 5 de julio, lo que le dio la oportunidad al Partido Liberal de integrar una terna y que de allí salga el nombre del nuevo alcalde.



No obstante, la Procuraduría abrió una investigación contra Osorio pues tenía la posibilidad de aceptar la renuncia del alcalde antes del 1 de julio, y así permitirles a los armenios elegir en las urnas a su nuevo mandatario, pero no lo hizo.



“No he sido notificado oficialmente de la investigación pero me parece que es un proceso normal que los entes de control miren las actuaciones de los funcionarios, sobre esto (la renuncia del alcalde) ha habido muchas especulaciones y han puesto en mi boca cosas que no he dicho”, manifestó Osorio.