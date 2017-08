El retiro de un blog ofensivo

El pasado sábado 19 de agosto, a las 3:53 p.m., detectamos que en una de las 40 entradas de blog que sus autores publican cada fin de semana, en promedio, en EL TIEMPO.COM, había comentarios ofensivos y denigrantes contra mujeres, la comunidad afro y contra el Festival Petronio Álvarez, un evento cultural de vital importancia para el país.

La situación también fue detectada por varios de los usuarios, que nos hicieron llegar sus quejas sobre lo que consideraron contenido racista del blog titulado: ‘Avisen cuando esa cochinada del Petronio Álvarez haya terminado’, escrito y publicado por Daniel Vivas.



Dicha publicación, que estuvo en la sección de blogs de este diario en su plataforma digital, violó de manera directa los principios de EL TIEMPO, los cuales están consignados en el Manual de Redacción.



En relación con el capítulo dedicado a los columnistas y blogueros, el Manual señala que la independencia y autonomía de estos no los exime de cumplir principios periodísticos, entre ellos los de abstenerse de hacer señalamientos que puedan constituirse en injurias. También en el capítulo de principios de esta Casa Editorial se advierte que “no admitirá en sus medios de comunicación frases que puedan constituir ofensas o insultos deliberados a particulares o instituciones”.



Por eso, desde la coordinación de blogs de EL TIEMPO se le informó al autor, vía correo electrónico, que se había decidido, ese mismo sábado, eliminar su escrito por considerarlo ofensivo.



La reacción de Vivas fue exponer en su cuenta personal los datos de quien hizo la comunicación. También se decidió retirarle el espacio de opinión en las plataformas digitales del diario teniendo en cuenta la violación de principios ya mencionados. Desde que se tomó esa determinación se ha llamado al bloguero para comunicarle personalmente el cierre de su blog, pero no ha contestado ninguna de las comunicaciones telefónicas que se le han realizado.



Mientras que se hacía el procedimiento de eliminación y como es usual en estos casos, las redes se empezaron a movilizar. La indignación se hizo evidente con varios trinos y correos que enviaban no solo personajes de la vida nacional, entidades y organizaciones, sino de los lectores que se sentían afectados por lo que había escrito Vivas.





EL TIEMPO hace pública su actuación en este caso con el fin de atender las numerosas preguntas formuladas por sus lectores. Este diario reitera su respeto y admiración por las tradiciones culturales del país, que enaltecen su diversidad étnica y construyen una identidad pluralista y democrática.



EL TIEMPO