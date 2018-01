El sueño de 970 familias amenazado por ultimátum de Unesco

La inspección que hizo el arquitecto argentino de la firma Icomos a La Ciudad Heroica, enviado por la Unesco, el pasado mes de diciembre, no solo puso a temblar la declaratoria patrimonial que recibió el Corralito de Piedra en 1984, sino además el futuro de 970 familias cartageneras de clase media.

Se trata de las personas que habían comprado apartamentos en las 5 torres de apartamentos que promete el proyecto de vivienda de interés social Multifamiliar Acuarela, centro del debate, pues se trata de una obra que se levanta a dos cuadras del Castillo de San Felipe, la joya colonial de Cartagena, y que no ve viable la Unesco que la semana pasada exigió en una carta enviada al Ministerio de Cultura que el proyecto sea abortado por, según el ente internacional, afectar el patrimonio.



“Estamos desconcertados, no tenemos respuesta, ni respaldo de ninguna autoridad, no sabemos qué va a pasar con nuestras viviendas. Invertimos todos nuestros ahorros, las familias hicieron préstamos con bancos”, señaló Yuliet Cruz una de las afectadas que hoy no saben qué va a pasar.



Del proyecto ya está en pie la primera torre, lo que generó un escándalo nacional.



“El conjunto de viviendas Acuarela, localizado al pie del Castillo de San Felipe de Barajas perturbaría y constituiría una afectación importante a la histórica relación visual del castillo y su entorno...”, señala en uno de sus apartes la carta de la Unesco firmada por Mechtild Rossler, Directora del Centro de Patrimonio Mundial de la entidad.



La obra hoy está cerrada como resultado de una acción popular elevada por Min. Cultura.



“Hay familias que habían recibido los subsidios a que tienen derecho con las cajas de compensación, pero si no se cumplen los términos van a perder sus subsidios y ya no van a poder acceder a ellos”, agrega Elia Ortiz, afectada.



El problema urbanístico que enfrenta la ciudad radica en la falta de normas claras: por un lado está el plan de manejo y protección del centro histórico que tiene 25 años de no ser actualizado, y por el otro el Plan de Ordenamiento Territorial POT que no se actualiza desde el 2001.



“Llamamos a las autoridades a que se pongan de nuestro lado, vivimos en un estado social de derechos, donde el estado tiene la obligación de garantizar la dignidad y el trabajo de sus ciudadanos de bien”, expresó Jennifer Ospina, madrea cabeza de hogar.



En manos de un juez de la República está hoy la suerte de este proyecto de interés social.



"La actual torre en construcción, que ha alcanzado ya los veinte pisos, es prueba objetiva y demostrable, del riesgo que el Conjunto Multifamiliar Acuarela representa para Cartagena en su condición de bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial", señala parte de la misiva que fue enviada por el órgano internacional al Ministerio de Cultura colombiano.



El proyecto Acuarela ya está totalmente comercializado. Una vez se abrieron las ventas de cada torre, los compradores hicieron fila toda la noche. Hubo etapas que se vendieron en un solo día. Hoy, ninguna autoridad ha salido en defensa de las 970 familias que pusieron los ahorros de todas sus vidas en el sueño de tener vivienda propia y digna.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas