Mujeres, protagonistas de la lucha contra la pobreza en Colombia

Cuando ONU Mujeres hizo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por 189 Estados Miembros en 1995, reflejó la urgencia de abordar la relación entre las mujeres y la pobreza, convirtiéndolo en la primera de las 12 áreas de atención.



De hecho, un informe de esa organización dice que “cuando las mujeres son pobres, sus derechos no están protegidos. Se enfrentan a obstáculos que pueden resultar extraordinariamente difíciles de superar. Esta situación da como resultado privaciones en sus propias vidas y pérdidas para la sociedad en general y para la economía, puesto que es bien sabido que la productividad de las mujeres es uno de los principales motores del dinamismo económico.”

Por ello, muchos programas mundiales y gobiernos han incluido a la mujer en la reducción de la pobreza y no solo la han hecho partícipe sino un agente de cambio. El camino, por supuesto es largo, los índices de escasez siguen siendo altos y siguen altamente vulnerables para las mujeres.



Los salarios bajos o no equiparables con los de los hombres en la misma tarea, la ausencia de trabajos dignos, los trabajos domésticos no remunerados, las largas jornadas laborales, la inequidad en el cuidado de menores o de personas de la tercera edad, son algunos ejemplos que cita Oxfam para que hay más mujeres pobres que hombres.



En Colombia, el panorama ha ido mejorando, pero aún es poco alentador. Un informe presentado en 2017 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) afirma que “si no se hace frente a la desigualdad de manera urgente y se empodera a las mujeres que se encuentran en los contextos de mayor vulnerabilidad de modo que puedan tomar decisiones acerca de sus vidas de manera independiente, los países podrían enfrentar situaciones de inestabilidad y ver amenazada su paz interna y sus objetivos de desarrollo.



El país viene buscando ese empoderamiento y ha tenido algunos avances. En casi todos los aspectos de lucha contra la pobreza como empleabilidad, educación, emprendimiento, e incluso acceso a alimentos, las mujeres lideren esos proyectos.

Por ejemplo, el programa “Empleo para la Prosperidad” ha acercado a unas 10 mil mujeres en 16 departamentos de Colombia a oportunidades de trabajo.



Otras 34 mil mujeres trabajadoras, cabezas de familia y que han regresado a sus territorios en 10 departamentos, han recibido acompañamiento del programa Familias en su Tierra, para impulsar sus iniciativas productivas y producir alimento para el autoconsumo de las familias.



“Las participantes de nuestros programas son mujeres emprendedoras, luchadoras de todos los rincones de Colombia, que día a día trabajan para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el programa de emprendimiento “Mi Negocio” cerca del 85% de las personas vinculadas son mujeres”, aseguró Nemesio Roys Garzón, director de Prosperidad Social. Este programa acompaña la capacitación, capitalización y puesta en marcha de emprendimientos en todo el país para impactar positivamente la generación de ingresos de las familias más vulnerables.



Con Jóvenes en Acción, otro programa de Prosperidad Social, se ha acompañado la finalización de estudios superiores de más de 271 mil jóvenes, de los cuales 58 por ciento son mujeres, es decir, cerca de 158 mil.



Y en Familias en Acción, una estrategia estatal que brinda apoyo directo a la canasta familiar, mediante la entrega de subsidios en educación condicionados a la asistencia regular al colegio, son las mujeres quienes encabezan el número de familias vinculadas.



Según Prosperidad Social, 2,6 millones de las titulares, de las cerca de 3 millones de familias, son mujeres. Ambos programas inciden en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en cerca de 1,3 puntos porcentuales según estimaciones de la Dirección de Trasferencias Monetarias Condicionadas.



Esto confirma para el caso colombiano la conclusión que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha repetido en distintas conferencias regionales sobre equidad de género, al considerar que la inclusión económica de las mujeres y su papel es fundamental para el logro del desarrollo sostenible de los países y especialmente para la mitigación de la pobreza.



