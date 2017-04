Organizan playa de El Rodadero para recibir a turistas en Semana Santa

Los turistas que visitan por estos días El Rodadero, uno de los principales balnearios de Santa Marta, se han encontrado con una playa más limpia y organizada.



Desde el pasado sábado se instalaron unas vallas en la carrera primera entre el Callejón de las Iguanas y la calle 12, con el fin de controlar el ingreso de vendedores informales que no estén carnetizados al camellón y la zona de playa.



Los vendedores que están censados y portan el carné entregado por la Secretaría de Gobierno Distrital solo pueden ingresar por las calles 6 y 11. Los bañistas no tienen ningún inconveniente para el acceso.

“Estas vallas es un ejercicio pedagógico que está enmarcado en el plan de mejoramiento de la atención al turista y la defensa de la formalidad. Estos separadores han tenido éxito porque se ha cumplido con el objetivo trazado, los turistas se sienten menos acosados por los vendedores”, dijo el gerente de la Promotora Turística de El Rodadero (ProRodadero), Iván Calderón.



En los primeros cinco días de la implementación de esta medida, según Calderón, no se han registrado robos y ‘raponeos’ en las playas, ha disminuido en un 70 por ciento el ingreso de vendedores informales, lo mismo que la ocupación del espacio público por carretillas, carros y otros elementos empleados en las ventas ilegales, y ha mejorado la percepción de seguridad.



“Los que están molestos son los vendedores informales que llegan por hordas al balneario de El Rodadero a hacer una actividad comercial ilegal y a acosar a nuestros turistas”, expresó.

Se instalaron dos baterías de baños, con sanitarios, lavamanos y duchas que están al servicio de los bañistas. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO



Hay baños y salvavidas

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, puso en funcionamiento este miércoles dos baterías sanitarias, ubicadas en la zona de playa entre la carrera primera y las calles 7 y 8, que fueron donadas por la multinacional Drummond como parte de la sanción que le impuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por el vertimiento de carbón en el mar en el puerto en Ciénaga (Magdalena) en 2013.



Cada batería de baño cuenta con 10 sanitarios, seis lavamanos y seis duchas y será administrada por ProRodadero. El horario de atención al público es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y su uso tiene un costo de 2.000 pesos por persona. Estos baños serán atendidos por 10 personas, algunas que antes eran vendedores informales y fueron capacitados por la Alcaldía para que cambiaran de actividad.



“Estos baños son un beneficio para los turistas porque le suben el perfil al destino de El Rodadero y está enmarcado en un plan de mejora para que los turistas tengan una experiencia en la playa amable, entren a un baño limpio, que huela a rico y que tenga las comodidades”, dijo Calderón.



En El Rodadero también hay cuatro garitas y dos puntos para primeros auxilios, donde prestan atención 12 salvavidas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta. La Alcaldía les entregó el martes una dotación de camillas con arnés, inmovilizadores cervicales, boyas salvavidas, luces de bengala, binoculares, aros salvavidas, botiquines y megáfonos.



La turista santandereana Gloria Inés Silva, aseguró que se nota el cambio en la playa de El Rodadero. “Observo mucha limpieza, ha mejorado mucho con relación a años anteriores, hay más presencia de la Policía (…) Me parece maravilloso lo de los baños porque le faltaba desde hace rato esas duchas a la playa”, expresó.



No obstante, dijo que no le gustó el sistema de las vallas porque en la noche atravesaba normalmente hasta la playa y había vendedores de comidas. “Ahora hay como un bloqueo”.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta