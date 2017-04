Alerta en La Mojana por aumento en nivel de ríos

Los niveles de los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca han crecido, en las últimas horas, a su paso por municipios del centro de Bolívar y de la zona de influencia de la Depresión Momposina, lo que ha generado un llamado de autoridades y líderes municipales.

“Los jarillones que protegen a varios corregimientos de Magangué hoy están deteriorados y esta administración no cuenta con los recursos para arreglarlos. Contamos con 700 millones de pesos para intervenir algunos tramos, pero la inversión que se necesita para enfrentar la ola invernal que se acerca se calcula en 20.000 millones de pesos, sólo para la protección de corregimientos”, señaló Pedro Alí Alí, alcalde de Magangué (Bolívar).



Pese a que Ariel Zambrano, director de la Gestión del Riesgo para Bolívar, asegura que aún no hay alertas para el Departamento, este diario consultó a autoridades municipales que recomiendan no dejarse “coger la noche” para implementar planes de prevención y no vivir las inundaciones que hace una década dejaron a miles de familias en la ruina.



Obras ya en deterioro



“Este año la temporada de lluvias se adelantó y amenaza con venirse con más fuerza. Cuando llueve mucho en el interior del país, crece el nivel del río, y si sobrepasan las obras de los terraplenes, se verían afectados además los municipios de San Fernando, Mompox, Cicuco, Margaritas y Talaigua Nueva”, señala Henry Cabarcas, secretario de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Hatillo de Loba.

En el mismo sentido ven las autoridades en Altos del Rosario.



“Nos preocupa el crecimiento del río Magdalena, aunque tenemos jarillones preocupa la arremetida de ola invernal que se avecina y nos preocupa que se inunden las tierras bajas del municipio, calculamos en 1.500 las familias en alerta porque el territorio Altos del Rosario es vecino del río Magdalena”, sostiene Jeison Méndez, secretario de Gobierno de Altos del Rosario.



En el municipio de San Pablo también aseguran que el nivel del río no para de subir

“En el margen izquierda del río tenemos cerca de kilómetro y medio que está a 40 centímetros para llegar al punto de inundación y hay unas 40 casas en riesgo”, señaló Jorge Navarro, funcionario de la Alcaldía de San Pablo.



El barrio El Palomar de este municipio, según el funcionario, se encuentra de alerta amarilla, luego de registrarse derrumbes en las riberas del río.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas