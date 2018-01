El Reinado del Café estuvo a 2.400 metros de altura

09 de enero 2018 , 09:43 a.m.

09 de enero 2018 , 09:43 a.m.

La jornada comenzó a las 6 a. m. en el momento en que las 23 candidatas subieron al carro que las llevaría al Parque Nacional Natural Los Nevados. Al hacer un receso una fría brisa hacía temblar a más de una, pero fue ahí cuando la mayoría de las aspirantes conocieron los poderes de la ‘aguapanela’.

El nevado del Ruiz fue la locación perfecta para que las candidatas al Reinado se hicieran una sesión de fotos. Foto: Jhon Jairo Bonilla

En el nevado comenzó la sesión de fotos. Trepaban las piedras volcánicas con la ayuda de los agentes de Policía que las acompañaban y posaban en la altura. Algunos turistas aprovecharon y se hicieron fotografías con ellas: “uno no todos los días se encuentra con tantas reinas”, exclamó un hombre.



Las jóvenes reían, posaban una y otra vez, sacaban las banderas de sus países y expresaban lo hermoso que les parecía el lugar. Sin embargo, una de ellas no disfrutó el momento. “A México le dio la pálida”, dijo alguien al ver a la candidata acompañada por un médico que cargaba un tanque de oxígeno.



Pero el hecho no pasó a mayores y la jornada continuó con normalidad. Ahora las candidatas esperan su segundo encuentro con la ciudad, que será hoy desde las 10 a. m. en la avenida Santander cuando se inicie el Desfile de las Carretas del Rocío entre el sector El Cable y la plaza de Bolívar.



MANIZALES