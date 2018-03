Más de 50 mil estudiantes en Quindío aún no reciben alimentos del PAE

14 de marzo 2018 , 09:10 a.m.

Aunque se había dicho que en marzo comenzaría a funcionar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones educativas públicas de Armenia y del Quindío, al parecer ya no será este mes sino el próximo.



El procurador regional encargado, Diego Trujillo Marín señaló que el Ministerio Público está muy preocupado por este tema pues hasta el momento no hay soluciones. “Estamos hablando es de la alimentación de los niños cuando ellos están protegidos por la constitución, no entendemos cómo los trámites burocráticos y financieros entre el nivel central y el local están permitiendo que transcurra el tiempo y siguen sin alimentación”.

Agregó que “al estar en un departamento que tiene tantas carencias y donde hay niños que van a estudiar para tener alimentos, estamos pensando en acciones legales para obligar a tomar decisiones pronto, esto es una emergencia social”.



El procurador dijo que luego de varios meses sin alimentación, la decisión ahora la deben tomar el Gobernador Carlos Osorio y el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, “es hora de que salgan a dar soluciones concretas”, manifestó el funcionario este martes durante un debate de seguimiento al caso en la Asamblea del Quindío.



El año pasado, el PAE cubría 37.000 raciones entre almuerzos y refrigerios para los estudiantes del Quindío. Mientras que en Armenia se entregaron 15.000 almuerzos y 22.000 refrigerios diarios en los colegios públicos.



La Defensoría del Pueblo del Quindío, Piedad Correal coincidió con el procurador y pidió que se tomen medidas alternas. “Hemos requerido las dos secretaría pero la realidad es que necesitamos que se tomen decisiones rápidas, incluso propusimos reducir la jornada y no tener a los niños allí, hacer mesas de trabajo con los padres de familia”.

El alcalde Génova, Andrés Campuzano, llegó hasta la Asamblea ubicada en Armenia porque está preocupado por los menores de su localidad. “En el municipio ya estamos viendo la deserción escolar, hay escuelas donde los niños no van porque les falta ese complemento alimenticio, hay familias que no tienen recursos para darles ese alimento y están prefiriendo no mandarlos a estudiar”.



Por su parte el secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias, señaló en la Asamblea que para solucionar los inconvenientes que se le han presentado en el departamento se inició un proceso ante la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad que realizará una subasta inversa a través de una firma comisionista para seleccionar el operador del PAE. Dijo que esperan que a mitad de abril se pueda contar con el servicio y beneficiar a 28.134 de los 38.267 estudiantes con los que se cuentan en los 11 municipios (menos Armenia).

“Para la administración seccional es lamentable que el PAE no esté operando en el Quindío, pero se escapa de nuestras manos, porque no podemos ir en contra del ordenamiento jurídico que dispone en el tema contractual unos tiempos que son definitivos”, dijo el secretario.



Mientras que Leonora González, integrante del Sindicato de Educadores del Quindío (Suteq) dijo que el Gobierno se comprometió con la Jornada Única pero “hoy no hay infraestructura, ni suficientes docentes, ni alimentación escolar, cómo va a haber esa jornada”.



