El rebusque mundialista de vendedores informales en Bucaramanga

18 de junio 2018 , 11:29 a.m.

18 de junio 2018 , 11:29 a.m.

Sentados en bancas, guacales, andenes o caminando de lado a lado por las principales calles de Bucaramanga, vendedores informales ofrecen artículos e indumentaria relacionada con el Mundial de Fútbol de Rusia.

Y es que antes de que ocurriera la inauguración del evento futbolístico más importante del mundo, los informales ya vendían las cajas de láminas de los futbolistas, las réplicas del trofeo y las camisas de la Selección Colombia, en sus nuevas versiones.

Mientras el comercio formal pide mayores controles de la Dian y la Policía para evitar la llegada de más artículos de contrabando, que no pagan ningún tipo de impuestos, los estacionarios aseguran que no perderán la oportunidad que representa el Mundial.



“Venimos preparándonos desde hace dos meses porque esta es una fecha inolvidable, la idea es sacar a relucir lo de las camisetas del Mundial. Yo vendo lo que es camisetas deportivas, chaquetas, polos, todo lo de Colombia, para niña, para dama, para caballero, para todos”, precisó Álvaro Benites, vendedor informal de la capital santandereana desde hace 20 años.

Venimos preparándonos desde hace dos meses porque esta es una fecha inolvidable, la idea es sacar a relucir lo de las camisetas del Mundial FACEBOOK

TWITTER

Además, el vendedor agregó que luego de que la Alcaldía de Bucaramanga reubicó desde el pasado mes de mayo a los comerciantes en zonas como los parques Antonia Santos y Centenario, y en la plazoleta del intercambiador de la carrera 15 con Quebradaseca, ellos regresaron a las calles para aprovechar la temporada.



“Esos tres puntos son zona de delincuencia y los pocos vendedores que hemos estado ahí estábamos perdiendo en las ventas (…) No nos han cumplido a los que hemos estado haciéndole frente a los parques. Y si ellos no nos van a cumplir nosotros tenemos que salir a rebuscarnos la ‘platica’”, dijo Benites.

Informales ofrecen todo tipo de productos en torno al Mundial, incluso para las mascotas. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

70 % de informales regresaron a las calles

Según el más reciente reporte entregado por la Defensoría del Espacio Público, de los 400 vendedores que lograron ser reubicados en los parques, dispuestos para la venta y comercialización de sus productos, cerca del 70 por ciento de ellos regresaron a las calles y el 30 por ciento restante permanece en los sitios que destinó la Alcaldía.



“Nosotros cada semana estamos haciendo operativos para la recuperación del espacio y supervisamos a quienes fueron reubicados y que no estén en las zonas que no son permitidas. Quienes han incumplido tendrán que afrontar sanciones del Código de Policía, pues se podría decomisar mercancía y las autoridades regularían si son o no de contrabando, pues eso acarrea otras situaciones”, dijo Julián Carvajal, director de la Oficina de Espacio Público.

Quienes han incumplido tendrán que afrontar sanciones del Código de Policía, pues se podría decomisar mercancía y las autoridades regularían si son o no de contrabando FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, los informales piden que la plaza San Mateo y el antiguo almacén Tía, de la calle 35, que cerró sus tiendas, sean puntos para la reubicación.



No obstante, de acuerdo con datos suministrados por Fenalco Santander, durante el primer trimestre del 2018, en Bucaramanga el trabajo informal no debería ser alarmante, pues la ciudad se ubica en la lista con mayor empleo.



“Este año Bucaramanga tuvo un porcentaje que ronda el 53 por ciento (informalidad), dato que obedece a diversas situaciones como contrabando y la llegada masiva de extranjeros. Sin embargo, no es una cifra para alarmarnos, la ciudad siempre ha oscilado entre el tercero, segundo y el primer puesto con tasas de mayor empleabilidad formal en el país”, precisó Alejandro Almeida, director ejecutivo de Fenalco en la región.



El líder gremial añadió que es necesario reforzar los controles en las fronteras con el apoyo de la Dian y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para el ingreso de mercancías, optando con medidas inmediatas que regulen el ingreso de inmigrantes indocumentados.



Manuel Vásquez, comandante de Policía Metropolitana, señaló que “el control de mercancía de contrabando se ha intensificado en la época del Mundial”.



BUCARAMANGA