Matoneo, un problema que no se ha podido erradicar de colegio del país

A inicios de este mes, a una menor de doce años dos de sus compañeras le cortaron el cabello con arma blanca a las afueras de la institución educativa Inem José Félix de Restrepo, en Medellín. Posteriormente, las mismas agresoras apuñalaron en la axila a la única estudiante que intentó socorrer a la víctima.El video de la agresión se publicó en redes sociales y se reportó como el primer caso de agresión escolar presentado en esta región del país en lo que va del 2018.

Según datos del Ministerio de Educación, a pesar de que desde el 2012 se ha reportado una reducción de este tipo de agresiones en las escuelas del país, la cifra de los menores que reportan ser víctimas de matoneo sigue siendo superior al 20 por ciento.

De acuerdo con un estudio revelado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Colombia el 7,6 por ciento de los estudiantes aseguró estar expuesto diariamente a algún tipo de maltrato físico en su colegio.



Sin embargo, para Alejandra Arroyave, directora del programa ‘Escuela Entorno Protector’, liderado por la Alcaldía de Medelín, hechos graves de matoneo escolar como el presentado a las afueras del Inem, no son recurrentes.



La funcionaria explicó que en 2017, en las instituciones educativas oficiales de la capital antioqueña, se atendieron 682 casos de acoso escolar, 72 de ciberacoso y 1.233 de agresiones, pero ninguna tan grave que pusiera en riesgo la vida de algún estudiante.

Días después de la agresión a una menor en la institución, estudiantes del Inem se comprometieron con campaña para dejar de lado la indiferencia. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

No obstante, de acuerdo a informaciones del Gaula, en Medellín se han aprehendido a 36 menores por motivos de posible extorsión, intimidación y matoneo al interior de las instituciones educativas.

El matoneo, una práctica que mantenida de forma consecutiva puede generar el deterioro psicológico de la personalidad de la víctima y el decaimiento moral del agresor, es una problemática que afecta a casi toda Colombia.

En octubre pasado, una estudiante agredió con arma blanca el rostro de su compañera de 14 años en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali. Según informes de especialistas médicos que en aquel momento entrevistaron a la menor, la joven venía siendo acosada por sus compañeras de clase.



Asegura Luz Helena López, coordinadora del Comité Municipal de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de la capital vallecaucana, que durante el año pasado fueron reportadas 493 agresiones físicas y verbales en 55 de las 91 instituciones públicas de Cali.

Para afrontar esta situación, la administración municipal desarrolla estrategias con el fin combatir la violencia en las aulas de 20 instituciones de la ciudad a través del manejo positivo de los conflictos, la mediación y la conciliación.



"Con acciones en las que se articulan tanto esfuerzos de la Alcaldía como de las mismas instituciones educativas, se traza el camino para superar las difíciles circunstancias de violencia que vive la ciudad", informó la Alcaldía.



En mayo pasado, una menor de 12 años fue lanzada por las escaleras del segundo piso del Colegio Industrial del municipio de Sabanalarga (Atlántico) y posteriormente golpeada por quince de sus compañeros de clase.



En noviembre de ese mismo año, un estudiante de la Institución Técnica Industrial y Comercial en Soledad, fue agredido por su compañero con el brazo de un pupitre, lo que le ocasionó una fractura de tabique y traumatismos en el pómulo derecho y parte del cráneo.

En el colegio El Pilar de Bucarmanga se implementó el año pasado un mecanismo para que los estudiantes se acerquen a los coordinadores y cuenten sus problemas para hallar una solución. Foto: JAIME MORENO

“A través del área de Inspección y vigilancia se viene trabajando, primero, en concientizar a toda la comunidad escolar, directivos, equipo docente, padres y alumnos, ya que ellos son la clave en el proceso de la mejora de la convivencia”, subraya un informe entregado por la Secretaria de Educación del Atlántico sobre los avances de esa administración en temas concernientes a estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar durante el 2017.



De acuerdo con cifras de Secretaría de Educación de Bucaramanga, durante el último año, los casos de agresiones físicas reportados entre estudiantes de los colegios públicos de la ciudad ascendieron a 585. En 20 de esos casos, los ataques fueron realizados con arma blanca.

En Bogotá, los colegios de las localidades de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Suba, según datos de la Secretaría de Educación Distrital, aún presentan problemas importantes de clima escolar. Para afrontar esta situación, desde el 2016 la entidad desarrolló un plan integral con las secretarías de Cultura, Seguridad y Gobierno con el fin de recuperar estos entornos.

‘Las medidas están pero, o no se aplican, o se desconocen’

Para Enrique Chaux, Doctor en Educación y profesor Asociado del departamento de Psicología Universidad de los Andes, aunque se ha visto una disminución en las situaciones de acoso escolar en el país, la problemática sigue abarcando gran parte del territorio.



“Los casos han disminuido porque hay más conciencia frente al tema y se sabe que estas situaciones de agresión pueden terminar generando mucho daño. Hemos recopilado evidencias que indican que el acoso escolar puede contraer problemas como ansiedad, depresión y trastornos alimenticios en las víctimas”, asegura Chaux, quien también es creador del programa ‘Aulas en Paz’, una estrategia que busca, entre otras cosas, que desde muy pequeños los niños intervengan de forma consciente en las situaciones en las que otros de sus compañeros están siendo agredidos.

El programa Aulas en Paz busca que desde muy pequeños los niños intervengan de forma consciente en las situaciones en las que otros de sus compañeros están siendo agredidos. Foto: Archivo Particular

“Sabemos que la mejor manera de frenar las agresiones entre los estudiantes es cuando los mismos compañeros son los que detienen el conflicto. Si los que están alrededor de la agresión incitan a la agresión, esta aumentará. Eso ocurrió en el caso de las menores del Inem en Medellín”, afirmó Chaux, y agregó que aunque el matoneo es una problemática que afecta a todo el país, esta conducta se ha profundizado más en las regiones que han sido históricamente víctimas del conflicto armado.



Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, asegura que una de las razones por las que esta problemática se sigue presentando tiene que ver con el contexto de violencia de las últimas seis décadas y de cómo este determinó la concepción que tienen los colombianos de la la violencia como mecanismo viable para resolver las diferencias.

“Si bien los estudiantes saben que no es correcto resolver conflictos de manera agresiva, no cuentan con las herramientas ni han desarrollado del todo las competencias emocionales para buscar otras alternativas de solución”, concluye el Ministerio.



Para Roberto Posada, profesor del departamento de Psicología de la Universidad Nacional, los ambientes con deficiencia o carencia de aspectos emocionales, igualdad social y justicia, dificultan o entorpecen el desarrollo de habilidades y conocimientos de tipo social, lo que favorece la frecuencia de comportamientos agresivos.

Agrega Posada que en muchas ocasiones la manera en que en las instituciones educativas trabajan los problemas o conflictos interpersonales o grupales no son las más adecuadas: “Cuando un estudiante que golpea fuertemente a otro y lo lastima es castigado a través de una reprimenda en donde se le indica que en esa institución no es permitido tratar de esa manera a los compañeros, la respuesta está implicando que lo incorrecto de la acción depende de la existencia de unas reglas que se tienen en ese grupo social y no de las consecuencias intrínsecas que tiene el acto independientemente de si existen reglas formales o no”.

Con la estrategia Gen Ciudadano, lanzada el año pasado por el Ministerio de Educación, se busca formar en resolución de conflictos pacíficamente y en convivencia, y llevar la paz a la cotidianidad. Foto: Ministerio de Educación

El año pasado, el Gobierno lanzó el Plan de Formación para la ciudadanía: estrategias que contribuyen a educar para la paz. El cual tiene la meta de que para el 2025 Colombia sea líder de la región en la implementación de acciones de formación para la ciudadanía. El proyecto incluye acciones que buscan promover el desarrollo de competencias ciudadanas para el ejercicio de los derechos humanos de los estudiantes a través de la transformación de la escuela, del entorno social y del contexto familiar.





JULIÁN VIVAS

REDACTOR NACIÓN

@_auscultar

