El juglar Adolfo Pacheco estuvo de ‘desconectado’

Yomaira Grandett/ El TIEMPO

Es algo que siempre he querido hacer. Aunque todos los fines de semana canto en cualquier ciudad que me contraten, hacer un concierto en vivo con todas las exigencias de calidad que exige un evento de esta naturaleza y sin darle a uno chance a equivocarse, es un reto que asumo con la gallardía que me da el público que me aprecia”, señaló.