El talentoso músico que le apuesta a ser empresario de arepas llaneras

La habilidad que descubrió en sus manos para tocar la guitarra, tras un infortunado accidente en una moto, ahora también la ocupa para fabricar unas deliciosas arepas de maíz y queso, que empezó a ofrecer a sus amigos y conocidos en Villavicencio a través de las redes sociales.



Atrás van quedando los recuerdos para Hernán Marín y su familia, víctimas del auge del paramilitarismo al sur de Casanare, a finales de la década pasada y comienzo de la actual.

Acaba de recibir 12 millones de pesos del Gobierno nacional de indemnización como víctima del conflicto armado. Según dice, el dinero lo multiplicará fortaleciendo su naciente empresa familiar de alimentos. Y así podrá comprarse una casa.

Hernán hace parte de los 2.130 beneficiarios de las indemnizaciones que la Unidad para las Víctimas ha entregado, durante los tres primeros meses de este año, a quienes sufrieron el conflicto armado en Vista Hermosa, Mapiripán, Mesetas, La Macarena y Villavicencio (Meta), así como en San José del Guaviare (Guaviare).

Desplazados

Cuando Hernán tenía entre 8 años y vivía con sus padres y sus tres hermanas (las dos mayores estaban en la etapa de la adolescencia), los paramilitares empezaron a buscarlas. Entonces empezó la época más complicada para su familia, cuyas finanzas se soportaban en el trabajo que hacían sus padres en un cultivo de palma en Villanueva (Casanare).



“Mis hermanas cuentan que mi segunda hermana, cuando tenía entre 16 años, salió una tarde con una prima y, como en la noche no llegaba a la casa, mis padres salieron a buscarla, pero no la encontraron”, recuerda Hernán.

El amor de Hernán por la música le nació después de un accidente en moto. Foto: Hernando Herrera / EL TIEMPO

Su hermana y su prima finalmente llegaron a la casa, pero estaban muy aporreadas y golpeadas. Contaron que ellas iban caminando y dos hombres las invitaron a subirse a un carro para llevarlas a la casa. Ellas no querían, por el miedo que les tenían a esos hombres armados, pero terminaron subiéndose al vehículo. Más adelante, para escapar, se tiraron por un barranco, y por eso tenían raspones en distintas partes del cuerpo.



Ahí empezaron los peores problemas, porque los tipos se emborrachaban, pasaban y hacían tiros al aire frente a la casa, “lo que provocó que mis papás empezaran a tener problemas como pareja”, relata Hernán.



A eso se sumó que había toque de queda permanente y el ambiente era muy complejo, al punto que sus padres decidieran vender la casa que tenían por 3 millones de pesos y pusieron rumbo hacia Villavicencio. Se instalaron en el barrio Ciudad Porfía, que se caracterizaba por ser peligroso.



“Acá empezamos a vivir muy mal en esos primeros años. Mi mamá empezó a trabajar en un asadero de carne, como asistente de cocina, y mi papá no conseguía trabajo. Eso provocó que se separaran y que mi papá se fuera para Medellín, de donde es oriundo. Mi mamá se quedó con tres hijos, mientras la mayor se pagó sus estudios y se organizó”, narró Hernán.

Un accidente afortunado

Cuando tenía 15 años, Hernán sufrió un accidente y, paradójicamente, dice que fue “como lo mejor que me ha pasado en la vida”.



“Estaba en una fiesta y cuando me fui a devolver para la casa, me subí con un man en una moto y preciso nos accidentamos. Lo curioso es que esa persona me regaló una guitarra y para mí fue algo de mal gusto, pues tenía los dos brazos enyesados”, recordó.

Hernán vende arepas llaneras con queso y pulpas de fruta. Foto: Hernando Herrera / EL TIEMPO

Pero el instrumento le terminó sirviendo: para recuperarse tenía que hacer unos ejercicios en el brazo y la guitarra le sirvió para hacerlos. Asimismo, le cogió gusto a los sonidos que producía el instrumento.



Junto con sus hermanas, lograron terminar los estudios en colegios oficiales de Villavicencio. Hernán también trabajaba medios turnos, primero cargando cajas de aceites en la plaza de San Isidro y luego en una empresa llevando detergentes sobre sus hombros.



Cuando cumplió la mayoría de edad, su madre hizo la cola en la Oficina de Víctimas y los inscribió a todos como víctimas del conflicto.

¿Roquero o papá?

Tras terminar el bachillerato, Hernán estudió música en la Casa de la Cultura en Villavicencio, “donde me gorree la técnica completa, no me dieron el cartón porque no pagué, pero de ahí me fui para Bogotá a estudiar en la Escuela Gentil Montaña”.

Allí estuvo tres años y trabajaba en un estudio grabando pistas, tocando en un bar, en un café y en eventos sociales.



Vivía en el sector de El Tintal, en un apartamento de dos alcobas con seis amigos. “En un cuarto vivía la dueña y el resto dormíamos en colchoneticas regadas en la otra alcoba, la sala y la cocina. Hicimos buena amistad”.

Estando en Bogotá, una empresa casa talentos mexicana lo ubicó. Le dijeron que el trabajo que hacía produciendo música era bueno y lo invitaron a suelo ‘azteca’. Al mismo tiempo, su novia, que vivía en Villavicencio, le contó que estaba embarazada.



En ese momento tenía que decidir si quería ser un roquero famoso o un papá. “Decidí ser papá y me vine a lucharla en Villavicencio. Creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me casé con ella y tenemos una niña. Mi esposa es contadora, el último semestre nos tocó empeñar las argollas para que se pudiera graduar”, aseveró.



Pero no se queja. En la capital del Meta ha vivido de la música: da talleres en la Corporación Cultural de Villavicencio (Corcumvi), instructor de los colegios General Carlos Albán y Jorge Eliécer Gaitán, y profesor de música de los internos de la cárcel.

Arepas llaneras

Actualmente tiene 31 años, es director de varias bandas y productor de música, pero con su esposa estaban convencidos de que debían buscar ingresos adicionales, por ello inventaron una empresa de alimentos precocidos que se llama Conservas.

“Funciona en nuestra casa, hacemos arepas llaneras con queso y vendemos pulpas de frutas”, manifestó Hernán.



Empezaron haciendo arepas una vez por semana y por las redes sociales las promocionaban con sus familiares, amigos y allegados. Se vendían bien. El negocio ha crecido y hoy venden unos 120 paquetes semanales.

Hace dos semanas le llegaron 12 millones de pesos por la solicitud que hace dos años hizo a la Unidad para las Víctimas. Con dos millones de pesos compraron un refrigerador que les sirve para conservar las arepas y la pulpa de las frutas.



Hernán, además, está haciendo una carrera de mercadeo por internet, para implementar los saberes en su empresa. También planea estudiar Mercadeo en la Universidad de los Llanos.



Ahora, sus guitarras comparten espacio con el refrigerador en el que guarda las arepas y las pulpas de fruta. Sueña con ser un exitoso empresario de música y de arepas.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal EL TIEMPO

VILLAVICENCIO