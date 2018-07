El exgobernador Emilio Echeverri descansará en su tierra cafetera

Como un hombre cultivado, alegre, preciso y muy creyente recuerdan sus allegados a Emilio Echeverri Mejía, el abogado y dirigente cafetero que llevó las riendas del departamento de Caldas desde 2004 hasta 2007.

Los restos del exgobernador, que falleció el martes en Bogotá, estarán hoy en cámara ardiente desde las 9 a.m. en la Asamblea de Caldas y su sepelio será mañana después de la ceremonia religiosa que tendrá lugar en la Catedral de Manizales a las 10 a.m.



El doctor en Ciencias Políticas y Sociales de 78 años, que llegó a la Gobernación de Caldas por el movimiento Salvación Nacional del exsenador Luis Emilio Sierra y la coalición Yepo-barquista, será recordado, entre otras cosas, por su vocación cafetera, gracias a la cual fue director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, delegado alterno de la Federación Nacional de Cafeteros ante la Organización Internacional del Café y director de la misma entidad en Bélgica.



“Emilio fue un hombre que se dedicó a la labor social con los pequeños cafeteros, fue su apoyo y su consejero, además impulsó muchas obras en beneficio del gremio. Después, en su faceta de empresario, produjo cafés especiales que aportan mucho a la diferenciación del producto caldense”, comentó Virgilio Clavijo, director del Comité y amigo de Echeverri.



En su hoja de vida se registran cargos como la presidencia de la Cámara de Comercio de Manizales, la gerencia de la oficina de Valorización Municipal y su asesoría a la Contraloría General de la República.



Entre sus logros, en su periodo en la Gobernación, resaltan el fin del frente disidente del frente Óscar William Calvo, del Epl, y del frente Cacique Pipintá de los paramilitares, además de importantes acciones contra varios frentes de las Farc. También, los primeros programas de erradicación de coca en el departamento, pues Echeverri fue mandatario en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por lo que fue responsable de la implementación del plan de seguridad democrática.



Entre los reparos a su gestión estuvo la intervención en el inicio de las obras el Aeropuerto del Café, el que incentivó desde antes de su llegada al ‘palacio amarillo’ y las diferencias con la oposición por su participación en la Contraloría y las investigaciones a su trabajo después de hacer parte de este órgano de control.



Amigos cercanos, como Olga Rivas de Echeverri, lo recuerdan como un hombre amante de sus raíces y orgulloso de la tierra cafetera. “Su familia es de la vieja data del café, amaban esa cultura y aún conservan su finca que ahora es turística, además llevaba a Manizales en corazón, su pedido siempre fue que sus restos reposaran aquí”, comentó Rivas, quien fue su jefe de protocolo en la Gobernación.



Pocas palabras, pero precisas y un fino sentido del humor eran otras de las características del exgobernador, así lo reitera Omar Yepes, quien fue coequipero de Echeverri desde su época de estudiantes en la Universidad de Caldas. “Es una perdida que lamentamos porque fue una gran figura no solo en la política, sino a nivel familiar, dejó muchas enseñanzas de humanidad para quienes pudimos conocerlo”.