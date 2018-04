Se levantó paro en el Catatumbo, pero guerra entre Eln y Epl sigue

30 de abril 2018 , 10:16 a.m.

30 de abril 2018 , 10:16 a.m.

Tras el anuncio de la disidencia del Epl, conocida como ‘los Pelusos’, sobre el levantamiento este lunes del paro armado que esa organización mantenía en los 11 municipios de la región del Catatumbo, actividades como el transporte público y el comercio retornaron a su normalidad.

A las 8:30 de la mañana la empresa Contranscat (Cooperativa de Transportadores del Catatumbo), reinició el despacho de vehículos, el cual estuvo suspendido durante dos semanas ante la amenaza que se cernió sobre la movilidad en la región.

“Es una normalidad que no es normal, porque no puede haberla con las pérdidas económicas que sufrió una empresa que estuvo parada durante 15 días”, señaló Ramón Sánchez, gerente de Contranscat



El defensor regional del Pueblo en Ocaña, Nelson Arévalo, indicó que si bien en la región “hoy se respira algo de tranquilidad”, la tensión se mantiene, pues la guerra por el control del narcotráfico y su cadena productiva entre el Epl y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), no ha terminado.

De acuerdo con un reporte de la Onu, durante el paro armado, al menos 90.000 personas fueron objeto de limitaciones en la movilidad y restricciones de acceso a derechos fundamentales, bienes básicos y asistencia.



Por cuenta de la amenaza que se generó, se estima que 6.000 personas se desplazaron en eventos masivos en los municipios de Hacarí, San Calixto, La Playa de Belén y Ocaña, que conllevó a establecimiento de 37 espacios humanitarios para su atención.



Como consecuencia del paro armado, desde el 16 de abril, cerca de 44,829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 80 instituciones educativas, vienen presentando restricciones de acceso a la educación.



A través de un video, 'los Pelusos' anunciaron el pasado domingo el levantamiento del paro armado, decisión que señalan se tomó “acatando el llamado de las comunidades y la población civil”.



Asimismo, añade que esa organización está dispuesta a dialogar con el Eln para "buscarle una salida a las diferencias que hay entre las dos organizaciones guerrilleras”.



BUCARAMANGA​