El drama de los empleados del hospital La Misericordia de Calarcá

Varios días completa la protesta de decenas de empleados del hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, porque llevan más de tres meses sin recibir sus salarios. Los plantones irán por lo menos hasta el próximo lunes.

“Esta es la hora que estamos sin seguridad social, no nos están cotizando ni EPS ni pensión, solamente ARL por si hay un accidente laboral, si nos enfermamos no nos atienden”, señaló durante la protesta una de las funcionarias de la E.S.E.



Otro de los empleados, Juan Diego Pineda manifestó que paradójicamente son empleados del gremio de la salud pero no pueden enfermarse pues no tienen activos sus servicios. “No tenemos ni derecho a enfermarnos porque no tenemos EPS. Este es un hospital de segundo nivel para el Quindío, pero de primer nivel para la población de Calarcá, así que los más afectados son los calarqueños”.



La protesta que se inició esta semana como un plantón con carteles a las afueras del hospital ha continuado con protestas frente a la sede de la Alcaldía de Calarcá, pues les piden a la mandataria de la localidad, Yenny Trujillo, y al gobernador Carlos Osorio que les ayuden a gestionar los recursos. “El gobernador no ha hecho nada, llevamos un año pidiéndole cita y tampoco nos recibe ni hace presencia en estas protestas”, afirmó Liliana Cataño, integrante del sindicato de trabajadores del hospital.



Los concejales decidieron recibir a los manifestantes durante una sesión de la corporación y les concedieron el uso de la palabra para que contaran las dificultades que atraviesa el hospital.



El médico Héctor Pachón dijo que un empleado sin cuatro meses de sueldo es imposible que siga. “Les pedimos a la alcaldesa y al gobernador que nos apoyen. En este momento Medimás tiene 2 mil millones de pesos para el hospital pero están esperando un concepto técnico del Ministerio de Salud y necesitamos que le den celeridad y nos transfieran esos recursos. El municipio tiene 200 millones de pesos para pagarle al hospital pero nada”.



Pero esta es una crisis que se ha venido repitiendo cada año, pues La Misericordia como otros hospitales del departamento, está acosado por las deudas de las EPS y les adeuda pagos de varios meses a las cooperativas que subcontratan a los empleados del centro asistencial.



Hasta ahora no se ha presentado cierre de servicios y el hospital continúa atendiendo a los usuarios.



El gerente del hospital, Leonardo Quiceno, contó que se conciliaron 200 millones de pesos “en las mesas con la Secretaria de Salud del Quindío y la Superintendencia Salud, y desde hace tres meses está claro pero para ellos (EPS) no, y vemos que no se ejecuta el pago”.



La nómina, añadió, puede costar 600 millones pero con esos 200 millones puedo apalancar al menos un crédito”.



Otra posible solución, según el gerente, es una cesión de crédito ya que la Secretaría de Salud del Quindío le adeuda unos 2.000 millones de pesos a Cafesalud (ahora llamada Medimás) y a su vez esta EPS le debe a La Misericordia. “Esos dineros están en el departamento, el Gobierno ya los giró, entonces esperamos que se haga un cruce de cuentas pero, aunque el Ministerio autorizó, de nuevo la Superintendencia de Salud se opuso, es una instancia que ni hace ni deja hacer, y mis trabajadores muriéndose de hambre”.