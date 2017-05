El drama de los 400 extrabajadores de Anglogold

04 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Lágrimas y un descontento generalizado es lo que queda en los 400 trabajadores que quedaron cesantes debido a la suspensión que hizo recientemente Anglogold en el proyecto minero La Colosa, localizado en la vereda La Luisa, a unos 20 minutos de la zona urbana de Cajamarca, Tolima.

La mayoría de ellos permanecieron hasta 11 años en la montaña donde se hacía la exploración, y todos narraron que “tras el cierre del proyecto, todos quedamos en el pavimento y sin empleo”.



“Perder el empleo ha sido muy duro, pues ni en Cajamarca ni en Ibagué hay fuentes de trabajo”, afirmó Uriel García, un tecnólogo egresado del Sena que durante 11 años tuvo a su cargo el control ambiental ajustado a la ley y la normatividad vigente.

Él está preocupado ya que debe mantener y educar a sus cuatro hijos menores de edad, y lo que más le genera temor es que el mayor de 17 años se alista para ingresar a la universidad.



Lo primero que este tolimense hizo fue cambiarse de casa, por lo que ahora paga un arriendo de 300.000 pesos y ha tomado otras medidas de restricción del gasto, “pues aquí es muy difícil conseguir trabajo”.



La mayoría de los 400 trabajadores se acogieron a un plan de retiro voluntario propuesto por Anglogold, y lo que todos ahora hacen es “amarrar la plata que nos dieron de liquidación, hacerla rendir y estirar los billetes para que alcance un buen tiempo”.



Uriel Mejía señala que la minería es compatible con la agricultura y al tiempo se pregunta “¿cómo ha hecho el mundo y los países ricos en minerales para extraer sus riquezas?



“Ha sido muy duro, he llorado varias veces”, afirmó y agregó que en la zona del proyecto solo quedaron unos cuantos vigilantes.



Carlos Rodríguez, técnico en geología de perforación, considera que lo sucedido es lamentable, pues el proyecto aurífero se desarrollaba ajustado a los protocolos internacionales de protección del medioambiente del Tolima.



El viernes pasado, cuando un alto directivo de Anglogold visitó Cajamarca para comunicar la suspensión del proyecto y les dijo a cientos de trabajadores que deberían volver a casa, este tecnólogo pensó que el mundo se le venía encima.



“Los sueños del matrimonio y de mis hijos, en el sentido de ir a una buena universidad, quedaron truncados”, dijo Carlos Rodríguez, pero en medio de la desesperanza alista hojas de vida para regar en empresas del país.



Había trabajado en agricultura, pero no tiene mucho interés de regresar debido a los salarios bajos. “Nadie puede negar que Cajamarca es una potencia agrícola, pero la otra verdad es que el empleador del campo no paga primas ni ningún tipo de prestaciones sociales”, señaló.



Rodríguez está convencido de que, con la suspensión del proyecto, “pierde Cajamarca, pierde Anglogold y perdemos todos porque aquí nadie genera inversión ni empleos”.

Juan Manuel Márquez, tecnólogo en administración financiera, destacó la presencia de la empresa, ya que dinamizó la economía con sus inversiones.



“En Ibagué y Cajamarca funcionaban unas 8 oficinas y bodegas, pero a eso hay que agregarles las compras a unos 100 proveedores, entre ferreterías, restaurantes, hoteles, transportadores, textileros y madereros”, dijo, y agregó que “la plata de Anglogold se quedaba en Cajamarca”.



Dijo que la empresa tenía presupuestado generar unos 2.500 empleos directos y 7.000 indirectos en la etapa de construcción de la mina si se aprobaba la licencia de explotación.



Cuatro años atrás, Waldina Montañez, comerciante de Cajamarca, le dio vida al hotel Anaima, que ofrecía múltiples servicios a Anglogold, con lo que llegó a generar 20 empleos directos y unos 30 indirectos.



“Nos quedamos con tres empleados”, aseguró Waldina, quien se pregunta “¿por qué la gente votó en la consulta minera contra una empresa que movió la economía y generó empleo?”



FABIO ARENAS JAIMES

Ibagué