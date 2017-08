'No hagamos de la minería un tema tabú': senador Álvaro Uribe

Con la participación del senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y los cinco precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia, la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) dio inicio a una serie de foros donde todas las tendencias políticas del país podrán exponer sus postulados de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

En esta oportunidad, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque Márquez, Paloma Valencia Laserna, María del Rosario Guerra y Rafael Nieto Loaiza expusieron posturas y planes frente a los retos de la minería, un tema sensible y punto de gran polémica en el departamento de Santander, especialmente por las pretensiones actuales de multinacionales de adelantar proyectos de explotación de oro en el páramo de Santurbán.

Para el expresidente Álvaro Uribe, si bien es controversial y puede resultar impopular para esa colectividad política hablar sobre minería, este tema no puede ser vetado.

"No hagamos de la minería un tema tabú", dijo el senador, quien señaló que de ser elegido uno de los precandidatos por el Centro Democrático, el partido buscará un permanente diálogo con las comunidades, ambientalistas, empresas mineras y comunidad científica.



“No se puede dejar al país sin minería (…). Nosotros tenemos algo muy claro, este país necesita minería, pero no puede poner en riesgo el agua ni la agricultura y tiene que reconocerse una realidad, y es que es preferible la minería legal que la ilegal”, precisó Uribe Vélez.



