El arte de La Cobra, lancera oficial de las Fiestas de Independencia 

El hogar de Maritza Zúñiga en la Urbanización el Country de la Ciudad Heroica es un laboratorio de creación en artes plásticas y un semillero de actores festivos novembrinos. Pocos lo saben.

Lo que sí sabe toda Cartagena es que Maritza es la creadora de la comparsa de ‘La Cobra’, una de las más galardonadas de la ciudad y entre las más representativas de las Fiestas de la Independencia, que este fin de semana llenan de alegría los corazones cartageneros y el de los turistas.



“’La Cobra’ está cumpliendo 10 años en la escena festiva, pero yo bailo en los bandos desde finales de la década de los 80, el personaje de la cobra es el resultado de muchos años de trabajo e investigaciones, es algo así como cuando un artista halla su voz propia, su lenguaje para expresar su arte”, dice la artista cartagenera, que este año, como homenaje a su larga trayectoria como actriz activa de las fiestas, fue declarada lancera oficial por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC: un honor destinado cada año a aquellos artistas que han entregado parte de sus vidas a mantener vivas y enriquecer los carnavales más antiguos de Colombia.



“Para mí el bando es un teatro abierto en el cual te conectas con el público, que te expresa todo un sentir no sólo con las palabras sino también con la mirada y con toda la expresión corporal”, dice Maritza, maestra en artes plásticas que entiende la labor del artista como un trabajo integral.



La comparsa de 'La Cobra' es un trabajo de artes plásticas que incluye la confección de los disfraces exclusivos para cada actor, la mayoría niños y el montaje de las coreografías para el bando.



“Trabajamos durante todo el año. Un actor festivo serio y profesional no es aquel que desempolva el disfraz el 11 de noviembre y lo guarda hasta el otro año. Nosotros trabajamos los 360 días preparando los niños, cada máscara de una cobra tiene personalidad propia dependiendo del actor que la interpreta. Además, terminamos las presentaciones en Cartagena e inmediatamente preparamos lo que será febrero en Barranquilla”, explica Maritza, ganadora de cinco Congos de Oro en los carnavales de Barranquilla.



La comparsa 2017 está conformada por 80 actores y 20 asistentes que se toman las calles para llevar alegría y toda la tradición de las Fiestas de la Independencia.



“Como lancera, este año, he visitado más de 30 escuelas y colegios, porque para rescatar las fiestas hay que trabajar en las nuevas generaciones, hacerles entender el privilegio de que son dueños al poseer estas fiestas”, dice Maritza, la cobra más amada por Cartagena, una artista integral, egresada de la Escuela de Bellas Artes, y con una maestría en educación en Cuba.



Entre sus maestros tuvo a Enrique Grau y Alejandro Obregón, y en Cuba a otros grandes exponentes.



En las paredes de su casa taller cuelgan varios óleos en los cuales, por supuesto, también le rinde tributo a las fiestas cartageneras.



Familia actoral



“A los actores festivos hay que darle el mismo tratamiento que al reinado de la Independencia. El IPCC concentra todo en el reinado y está dejando de lado el significado de los artistas festivos. El Ministerio de Cultura y la misma Unesco sí tienen en cuenta estos aspectos: las reinas son un actor festivo más”, exige.



Pero en esta aventura de magia y alegría que es el carnaval caribeño no va sola: la acompañan su esposo, Humberto Moreno, y sus tres hijas.



“Estoy al lado de Maritza hace 30 años, y aunque soy administrador de empresas y psicólogo el poder de ella como artista y nos ha llevado a todos, para bien”, dice Humberto, que al igual que sus hijas también estará vestido de cobra sandungueando por las calles del Corralito de Piedra, el puerto que este fin de semana respira alegría... respira carnaval.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas