Edurbe, cuestionada por la contratación

La firma de convenios, entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Empresa de Desarrollo Urbano- Edurbe, sigue en la mira de Funcicar, una de las más agudas veedurías de la ciudad.



Ayer se conoció que el Distrito contrató a dedo con la cuestionada Edurbe obras de adecuación para mejoras locativas en inspecciones de Policía, comisarías de familia y casa de la justicia por 2 mil 120 millones de pesos.

También informa Funcicar que el Distrito de la Ciudad Heroica viene contratando con Edurbe la consultoría para realizar estudios y diseños para la intervención de los escenarios deportivos con miras a los Juegos Nacionales del 2019 por 2.600 millones de pesos.



Ya había denunciado Funcicar el acuerdo firmado entre el Distrito y Edurbe para la construcción y rehabilitación de 21 vías y zonas peatonales en las tres localidades del Distrito, que tienen una inversión superior a los 21 mil millones de pesos, en una contratación, también a dedo.



Esta intervención vial hace parte del convenio interadministrativo Nº 002-2018 suscrito entre la Alcaldía Mayor y Edurbe, empresa que subcontrató la ejecución de las obras con el Consorcio Vías Por Cartagena por un valor inferior de $19.121 millones de pesos.



Este consorcio, a su vez, está conformado por Paz Construcciones S.A.S., empresa con domicilio en Valledupar, y Constructora Metro 2 S.A.S., con domicilio en Cartagena.

La interventoría, por su parte, fue contratada con el Consorcio INT Vial Distrital, pero su valor se desconoce porque no fue publicado en la página web de la Empresa de Desarrollo Urbano.



“Lamentamos la poca visibilidad que se le dio a esta contratación, al no publicarse en SECOP el convenio interadministrativo entre el Distrito y Edurbe, tal como lo ordena el Decreto 1082 de 2015. Usar la página web de esta empresa como único medio para publicar los procesos no garantiza una difusión efectiva, lo cual afecta la pluralidad e idoneidad de oferentes y el control social que se puede realizar en la etapa precontractual de los recursos públicos”, señaló Carolina Calderón, directora de Funcicar.



La alcaldesa encargada, Yolanda Wong, le dijo a EL TIEMPO, que el Distrito solo pagará las obras cuando sean entregadas y que exigió a través de Edurbe; pero desde Funcicar se asegura que la Alcaldía ya pagó el ciento por ciento de la obras contratadas, y que de hecho la ciudad ya habría perdido un 5 por ciento de intermediación.



El gerente de Edurbe se comprometió a entregar las obras antes del 31 de diciembre de 2018, cumpliendo todas las especificaciones técnicas y de calidad, en la pavimentación de estos 6,5 kilómetros de vías más bordillos y andenes.



Estas obras buscan beneficiar a los barrios Colombiatón, El Pozón, Vía La Cordialidad, Fredonia, Olaya Herrera, San Pedro Mártir, La Victoria, Los Ciruelos, Antonio José de Sucre, Blas de Lezo, San José de los Campanos, Zaragocilla, La Quinta, República del Líbano, Manga, La Candelaria, La María, Daniel Lemaitre, La Victoria y Paraguay.



Para 2017, el 30 por ciento de las vías de la ciudad se encontraba en mal estado.

“La estrategia que la Alcaldía denominó ‘Se mueve Cartagena’ contribuye al mejoramiento de la infraestructura vial impactando a un importante número de barrios; instamos a la ciudadanía a moverse haciendo seguimiento al cumplimiento de esta inversión, y a la Administración Distrital a que se mueva hacia una gestión contractual más visible que atienda a cabalidad lo dispuesto en la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la Información Pública”, agregó Carolina Calderón, directora ejecutiva de Funcicar.



CARTAGENA.