La educación, una apuesta en Mocoa dentro del plan de reconstrucción

En Mocoa nadie olvida la noche del 30 de marzo de 2017. Una tragedia partió en dos la historia de la capital del Putumayo y sus habitantes, aunque aún derraman lágrimas por la pérdida de sus seres queridos, no han dejado de luchar cada día para recuperar la esperanza.

Un año después, entre calles sin pavimentar y una que otra casa que se quedó en las ruinas, los pobladores trabajan para la reconstrucción del municipio, y no lo han hecho solos. Sectores públicos, privados y personas del común han luchado durante un año para sacar el pueblo adelante.



Pero no solo se trata de obras de infraestructura, el trabajo social y la educación han sido claves para el renacer. Precisamente, ese fue el motivo por el que los mocoanos llegaron el jueves 7 de junio a la Institución Educativa San Agustín, donde en medio de música y juegos, la Fundación Telefónica entregó oficialmente la reestructuración y la dotación del colegio.

Era un día nublado y hacía calor. La comunidad educativa, padres de familia, uno que otro curioso y miembros de Telefónica, que viajaron de departamentos de todo el país, estaban reunidos en una cancha de arena para presenciar el acto de la banda de paz –antigua banda de guerra– de San Agustín. Los niños, con un impecable uniforme blanco e instrumentos nuevos, comenzaron con el himno de Colombia, interpretaron dos canciones del folklore colombiano y terminaron con el himno de su departamento. Se ganaron los aplausos de los espectadores.



Ahí no se quedó el espectáculo. Ya instalados en la plazoleta principal del colegio, los más pequeños sorprendieron a los asistentes con un baile típico del Putumayo: “Si los niños no se caían más de dos veces, era ganancia, pero no se cayeron ni una sola vez”, contó, en medio de risas, Segundo Leonel Rosas, el rector de la institución al felicitar a los niños por su espectáculo.

De acuerdo con el rector, hace un año estaban golpeados, pero poco a poco han logrado resurgir: “Hemos recuperado la esperanza y el optimismo”, y agregó, agradeciendo a la Fundación Telefónica y a las instituciones que han estado presentes en municipio: “Nos sembraron nuevamente la esperanza”.



Computadores, bolsos para los niños de primaria, libros, ludoteca, sistema de seguridad, aire acondicionado, ventiladores y el mejoramiento de la fachada de la institución fueron algunas de las donaciones de la fundación,

Para Fabián Ramírez, presidente de Telefónica Colombia, es importante “mantener la esperanza en los niños de que la ruta de la educación es la que deben seguir y a través del mundo digital se puede abrir la mente de los niños y pueden cumplir sus sueños”, aseguró el directivo.



Y es que el llamado que hacen las autoridades municipales y departamentales al Gobierno Nacional es que se debe invertir más dinero en educación en un territorio como este, que fue protagonista del conflicto armado en país.



“Esperamos con muchas ansias que lo que se deja de invertir en guerra sea destinado a la educación. Lo estamos esperando”, aseveró Luis Carlos Guevara, secretario de Educación de Putumayo, quien además agradeció la iniciativa de la fundación. De hecho, contó Carlos Camacho, secretario de Educación de Mocoa, que en el municipio se adelantan cuatro proyectos en instituciones educativas para mejorar la calidad y el acceso a la educación.



Ahora, esperan en el colegio y sus benefactores, que los niños que sonreían y bailaban la semana pasada vayan a clase con más entusiasmo, para que así, por medio de lo que aprendan en las aulas de clase y el acceso al mundo digital, sean los líderes que Mocoa necesita en el futuro para que haya una reconstrucción total.



MATEO GARCÍA

Enviado especial de EL TIEMPO