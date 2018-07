Ecopetrol presentó informe sobre causas de derrame del pozo Lisama 158

La estatal petrolera Ecopetrol entregó a las autoridades el reporte técnico sobre los factores críticos que se presentaron y ocasionaron el afloramiento de crudo en un predio ubicado a 230 metros del pozo Lisama 158, que se registró el 2 de marzo pasado en el corregimiento de La Fortuna, zona limítrofe entre los municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, en Santander.

De acuerdo con la compañía, después de analizar los antecedentes del Campo Lisama y la cronología del incidente, el informe concluyó que se presentaron cuatro factores críticos para ocasionar el afloramiento.

“Si alguno de ellos no se hubiera presentado, no hubiera ocurrido el evento, lo que permite calificarlo como atípico, imprevisible, de múltiples causas, extraordinario y con probabilidades casi inexistentes de repetirse en el futuro”, se señala en un comunicado la estatal.



Como primer factor relacionado en el reporte se señala fallas presentadas en medio de una intervención que se efectuó en el pozo en noviembre de 2017 por parte de una empresa contratista, la cual fue demandada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.



“Al ser intervenido el pozo (que se encontraba suspendido para definir su eventual reactivación o abandono definitivo), se produjo la caída de una sección de tubería de trabajo al fondo del mismo, que originó la ruptura del 'blanking plug', un tapón o barrera que impide que los fluidos del yacimiento lleguen a la cabeza del pozo. Las actividades en las que se produjo la caída del material fueron realizadas por un contratista", explicó Ecopetrol.



La ruptura del 'blanking plug' produjo un influjo imprevisto, que requirió para su control la inyección de fluidos a presión, medida que pudo generar la pérdida de integridad mecánica en el revestimiento de producción afectado por la corrosión.



"Esta situación se evidenció en un orificio de 6 pulgadas de diámetro, a una profundidad de 961 pies, identificada con los registros y análisis realizados con posterioridad al evento", indica el reporte.



Como tercer factor de incidencia se determinó la presencia de un sistema natural de fallas geológicas en esa zona, denominado La Salina, que sumado a los otros factores permitió que los fluidos del pozo migraran por dichas fallas y afloraran en superficie.



Finalmente, el tiempo de exposición de las formaciones superiores a la sobre-presión del yacimiento fue el cuarto factor de incidencia.



La entrega del informe por parte de Ecopetrol se produjo cuatro meses después la emergencia ambiental y social que desató el afloramiento de crudo sin control entre el 2 y el 30 de marzo, contaminando fuentes hídricas de la zona como las quebradas La Lizama y Caño Muerto.



Una misión de expertos internacionales de la ONU, convocada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, consideró que se trató de un evento con un impacto ambiental “medio o medio-bajo” y que el plan de atención implementado por la empresa fue adecuado y completo.



La valoración del organismo internacional no cayó bien entre las comunidades de la zona afectada que consideraron que el evento fue mininizado.



BUCARAMANGA