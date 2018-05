Peces de aguas afectadas por derrame están libres de crudo: Ecopetrol

Ecopetrol aseguró que tras la realización de estudios técnicos y científicos, los peces que habitan en las quebradas La Lizama y Caño Muerto, además de aguas del río Sogamoso, son aptos para el consumo humano, pues según la empresa, no están contaminados luego del derrame de crudo que se presentó durante 29 días en el corregimiento La Fortuna, en Barrancabermeja, por fallas en el pozo abandonado conocido como Lizama 158.

La información se determinó luego de hacer un muestreo de las especies en diferentes puntos a lo largo de 24 kilómetros de las fuentes hídricas por donde se desplegó la mancha de petróleo.

“Estamos utilizando las metodologías más avanzadas. Hemos trabajado con cromatografía de gases y la espectrometría de masas, lo más sofisticado en la actualidad para hallar trazas de hidrocarburos y no las hemos encontrado. Entonces, la confiabilidad es 100 por ciento de que los hidrocarburos no existen ni en el agua ni en los sedimentos ni en los animales”, indicó Gonzalo Leal, gerente del área de soporte tecnológico del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP).



Asimismo, la estatal aseguró que el trabajo fue realizado con unas metodologías avaladas por la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental (EPA), que permitieron determinar si hay sustancias contaminantes en los peces que podrían afectar la salud de los habitantes que los consuman.



“Tenemos la certeza que aplicamos un método científico y con esa rigurosidad podemos afirmar que no existen hidrocarburos y no va a haber daños a la salud humana si consumimos esos pescados”, dijo el gerente.



Ecopetrol insistió que en veredas aledañas a la zona afectada fueron instaladas unas mesas de control técnico- ambientales, las cuales entregan informes y resultados a la comunidad sobre los trabajos que se adelantan en la zona.



BUCARAMANGA