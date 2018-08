Dos hospitales del Quindío, en ‘cuidados intensivos’ por deudas de EPS

Con una protesta que comenzará en la plaza de Bolívar de Armenia, decenas de empleados del hospital La Misericordia de Calarcá, reclamarán hoy pues desde hace tres meses no reciben sus salarios.

Las EPS le adeudan unos $9 mil millones al centro asistencial y a su vez, éste le debe al menos 2.500 millones a una empresa temporal que contrata a unos 300 empleados que trabajan en La Misericordia.



Aunque los funcionarios del segundo hospital más importante del departamento consideran que se agotan las salidas para esta crisis, el gobernador del Quindío, Carlos Osorio cree que este centro asistencial solo se sostiene de los recursos que le entrega la Secretaría de Salud del departamento y que “la gestión que tienen allí no es eficiente, ninguno de los hospitales dio perdida, solo el de Calarcá, habrá que revisar qué pasa porque siempre vive en esas. Se les da 600 millones de pesos, se les acaba y vuelven y tiran la gente a la calla a decir que es el gobernador el responsable de la crisis”.

Mientras que el gerente de La Misericordia, Leonardo Quiceno, señaló que el gobernador debe informarse mejor sobre la crisis de los hospitales en el departamento. “Para nadie es un secreto la situación del hospital de La Tebaida, que quizá es grave que la de nosotros, al hospital de Buenavista lo sostiene la Gobernación, el de Salento está en serias dificultades económicas, y el mismo Red Salud de Armenia también tiene enormes dificultades presupuestales”.



Con respecto a la situación económica de su hospital afirmó que en servicios prestados facturan unos 1.200 millones mensuales pero les pagan solo 500 millones, mientras los gastos del hospital son de al menos 1.000 millones.



Uno de los médicos de este hospital, Héctor Pachón, comentó que “el gobernador tiene tres ‘hijos’, el San Juan de Dios que además recibe dinero de la estampilla Pro Hospital y le da recursos, el mental de Filandia, y La Misericordia, al que no quiere. Está en manos del gobernador resolver, si él tiene la voluntad de apoyarnos, y nos gira el salvavidas para enfrentar la crisis”.

El hospital Pio X de La Tebaida también está cuidados intensivos. La alcaldesa de ese municipio, Patricia Buitrago, solicitó un préstamo en una entidad bancaria para tratar de salvar al centro asistencial. “Es difícil que los bancos les presten a los hospitales pero ya hemos hablado con el Ministro de Hacienda y otras personas, y nos apoyaron. Ahora tenemos que unirnos en oración para que este banco nos avale el crédito, el hospital lo pide a gritos para poder salir de los aprietos”.



El hospital les debe unos 3 meses de salarios a los empleados y ya tuvo que prescindir de los servicios de 50 contratistas porque no tiene recursos para pagarles.