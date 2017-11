Boyacá llora a dos promesas del fútbol

El sueño de David Esteban López Chaparro era poder asistir con sus demás compañeros del Club Invictus de Tunja al Cuarto Festival Nacional de Fútbol Sala Fifa en Puerto Gaitán.

Por eso entrenó muy fuerte durante todo el año para llegar en buen nivel físico y técnico a esa competencia. Además, se esmeró académicamente para no perder ninguna materia, pues el año anterior había visto truncado su anhelo de asistir tras haber perdido una asignatura en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, plantel en el que estudiaba.



Finalmente, luego de tanto esmero, David Esteban logró cumplir su deseo. Estuvo presente en desfile inaugural, así como en los dos primeros partidos con su equipo Sub-17.



Pero el destino le jugó una mala pasada. El pasado viernes en la mañana, luego de haber jugado el encuentro correspondiente a la segunda fecha, este joven tunjano, de 17 años, decidió junto a su compañero de equipo Jhoan Nicolás Díaz Numpaque, de 18 años, lanzarse al Río Manacacías en Puerto Gaitán (Meta), pese a las advertencias que les realizaron.

Luego de varios minutos y en vista de que los jugadores fueron arrastrados por la corriente y no salían a flote, se dio aviso a las entidades de socorro, las cuales los buscaron por horas y horas, hasta que el sábado, en la mañana, hallaron sus cadáveres. David Esteban y Jhoan Nicolás no pudieron ‘gambetear' la muerte.



Mientras hacían su tránsito hacia Tunja en el coche fúnebre, los habitantes de Puerto Gaitán, así como los integrantes de los demás equipos participantes, salieron a las calles a despedirlos como héroes. Finalmente ayer en Tunja estas 2 promesas del balompié fueron sepultados, junto a las camisetas que usaban (69 y 87).



REDACCIÓN BOYACÁ SIE7E DÍAS