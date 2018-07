Dos ‘diagnósticos’ de la crisis de la salud en Pereira

Una de las noticias más comentadas la semana pasada en Pereira fue el fallecimiento de una mujer de 59 años debido a un infarto y quien no recibió, según la Personera Municipal, una atención médica oportuna que posiblemente le habría salvado la vida.

La mujer estaba afiliada a la EPS Medimás y era cotizante, es decir, pertenecía al régimen contributivo. Medimás (antigua Cafesalud y que la Superintendencia de Salud no intervino a pesar del pedido de la Procuraduría y la Contraloría) es la EPS de Pereira sobre la que caen más quejas.



A raíz del caso de la mujer que murió, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, le dijo a EL TIEMPO que la prestación de servicios de salud en Pereira “está peor que en otras ciudades” y que además de los problemas comunes del sistema de salud en el país, esta ciudad tiene una “escasa capacidad instalada”, es decir, no tiene los hospitales y clínicas necesarios para atender la demanda.



Este medio habló con la secretaria de salud de Pereira, Luz Adriana Ángel, y la gerente regional de Medimás, Carolina Martínez, sobre la actual prestación de servicios de salud en la ciudad. Ángel afirmó que la crisis del sector es “multifactorial” y que la oportunidad y la calidad de los servicios de salud se afectan.



Martínez considera que EPS como Medimás han ido solucionando sus dificultades en Pereira y que el fallecimiento de la mujer se debió a su delicado estado de salud y que la ciudad se encontraba colapsada y en emergencia funcional en la mayoría de las IPS de mediana y alta complejidad.

'Se me está muriendo mi población'

“Yo estoy atenta a todo porque finalmente se me está complicando mi población, se me está muriendo mi población”. Esta fue la respuesta de la secretaria de Salud de Pereia, Luz Adriana Ángel, a la pregunta por la escasez de medicamentos y de insumos médicos en las IPS, uno de los problemas del sistema de salud en Pereira.



Ángel explicó que la falta de oportunidad y del calidad en la prestación de los servicios de salud es multifactorial, pero destaca que por ser una ciudad de tránsito, Pereira tiene una población superior a la que dice el Dane (cerca de 490 mil habitantes) y “eso genera una saturación en los servicios de salud no solamente de urgencias, sino de hospitalización y atención en unidades de cuidados intermedios e intensivos. No estamos encontrando la oportunidad para la atención de nuestra población (los pereiranos y risaraldenses) y se genera un riesgo alto de mortalidad”.



Ademas, según la funcionaria, “preocupa mucho que las EPS, Medimás, esté trasladando sus pacientes de otros departamentos a Risaralda disminuyéndole la oportunidad de atención a nuestra población. Le solicitamos a la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo de Risaralda la revisión de estos casos. “Tenemos suficiencia en algunas especialidades, pero las EPS las están centrando en unas IPS generando saturación en ellas a pesar de haber disponibilidad en otras IPS”, se quejó.

'Soy una defensora total del sistema'

La gerente regional de Medimás en Risaralda, Carolina Martínez, asevera que el sistema de salud de Colombia es uno de los mejores del mundo.



Tras admitir que esta EPS inició operaciones en el país con problemas en la red de hospitales y clínicas, Martínez afirmó que “en los dos regímenes (contributivo y subsidiado) cuenta en Risaralda con una red contratada en espejo, con más de 71 contratos, respaldados por más de 50 contratos nacionales que operan en la región, lo cual da más de 100 sedes que garantizan una atención amplia y suficiente para los usuarios”.



Sin embargo, Martínez reconoció que “teníamos dificultades con medicamentos (para los afiliados al régimen contributivo). Hoy podemos decir que estamos dando respuesta dentro las primeras 48 horas con los medicamentos de la red primaria y con una red alterna que tenemos contratada”.



Lo que según la gerente puede explicar la actual situación del sistema y puntualmente la de esta EPS, “es que los usuarios perdieron la credibilidad en el sistema (debido al tema de Cafesalud) y eso ha hecho que muchos usuarios acudan a los organismos de control antes de llegar a nuestras líneas”.¿Qué hay de cierto que usted es muy dura? “Soy defensora total de este sistema, creo en él totalmente. Y me pondré dura cuantas veces sea necesario porque apoyar a Medimás es apoyar y rescatar el sistema de salud en Colombia”.