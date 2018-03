"A mis 88 años, no he dejado de votar en ninguna elección"

La señora Ninfa López fue una de las primeras que votó en su mesa de la Institución Educativa Simón Bolívar, en Ibagué (Tolima).

Tengo 88 años, y ni la edad ni esta silla de ruedas me impidieron votar en estas elecciones tan tranquilas FACEBOOK

TWITTER

"Toda mi vida he votado por la democracia y la paz de nuestro país, pero estas han sido las más tranquilas, la gente vota sin miedo", dijo.



Recordó que ha votado a la Presidencia por Belisario Betancur, Misael Pastrana y su hijo Andrés Pastrana. También ha votado por los liberales Virgilio Barco y Julio César Turbay "y no recuerdo más nombres".



"A la hora de votar yo no miro los partidos, miro los programas de gobierno y el corazón de los candidatos porque Colombia necesita hombres pulcros, humildes y amigos de los pobres", dijo la ciudadana que vive en el barrio La Pola, desde donde salió en su silla de ruedas.



Para Congreso también vota pero reserva sus preferencias.



"En Tolima hay buenos candidatos pero les pedimos que no peleen tanto y que trabajen más por el departamento", señaló Ninfa López.



José Agudelo, 80 años, también madrugó a votar y como siempre lo ha hecho escogió las listas del Partido Conservador.



Vive con su familia en el barrio El Jordán, de Ibagué.



"He votado en todas las elecciones para fortalecer la democracia y espero que el nuevo congreso sea transparente, o sea, sin corrupción ni tanto serrucho", afirmó José Agudelo.









IBAGUÉ