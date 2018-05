Directivas de Cardique fueron cobijadas con medida de aseguramiento

24 de mayo 2018 , 11:42 a.m.

Después de una jornada llena aplazamientos, y contra el reloj para evitar el vencimiento de términos, el juez Sexto Penal Municipal con función de Control de Garantías legalizó anoche en Cartagena las capturas de un grupo de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, incluido el director y subdirector de la entidad, que habían sido capturados el pasado martes por agentes del CTI de la Fiscalía.

La medida cobijó a Olaf Puello Castillo, director de Cardique; Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos de la Corporación; Bernabé Maldonado, contador; y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.



Los funcionarios habían sido capturados el pasado martes en Cartagena por presuntas irregularidades en la celebración de 220 contratos en el año 2016, que habrían representado un detrimento patrimonial a la entidad por 27.900 de pesos, según la Fiscalía.



La Fiscalía tiene pruebas que demostrarían un acuerdo de los funcionarios de Cardique para direccionar la contratación de los procesos de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños, y reservorios en las zonas en la que tiene jurisdicción la Corporación, particularmente en el canal del dique, contratos que no se realizaron.



El ente investigador cuenta con documentos falsos, como pruebas, entre ellos: facturas, planos topográficos y registros fotográficos, los cuales fueron usados para certificar la presunta ejecución de los contratos. Según la Fiscalía no existieron estudios técnicos que respaldaran los contratos.



“Por el contrario, lo habrían justificado con un documento del año 2010, elaborado por una universidad de Costa Rica, que no tiene relación alguna con las funciones y ni el objetivo de Cardique. Además, hay estudios que presentan unas coordenadas inéditas, y absurdas, que observándolas a fondo dan como ubicación la Casa de Nariño en Bogotá”, sostuvo el fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez.



Las audiencias de medida de aseguramiento e imputación de cargos se llevarán a cabo en la tarde de este jueves en los despachos judiciales de Santa Marta.





