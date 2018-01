Diputada aseguró que Dios 'recuperó identidad' de homosexuales

En foco de polémica en redes sociales se ha convertido una publicación hecha por la diputada de Santander, Ángela Hernández Álvarez, a través de su cuenta en Twitter, en la que asegura que gracias al poder de Dios un grupo de hombres, que en algún momento se sintieron confundidos sobre su sexualidad, lograron recuperar su identidad.

El trino está acompañado por una fotografía en la que la corporada aparece junto a los hombres en mención, quienes participaban en una convención de iglesias cristianas que se celebró en días pasados en la plaza de toros La Macarena, en Medellín.

“Como defensores de la familia es una alegría compartir con hombres que algún día tuvieron confundida su sexualidad; hoy gracias a Dios y su poder han podido recuperar su identidad. #DiosCambia”, publicó en su cuenta de Twitter, la diputada por el Partido de 'La U'.

Como defensores de la familia es una alegria compartir con hombres que algún día tuvieron confundida su sexualidad; hoy gracias a Dios y su poder han podido recuperar su identidad. #DiosCambia

La publicación generó el rechazo entre varios sectores de opinión, incluidos algunos activistas de la comunidad Lgtbi, quienes la califican como un acto de proselitismo político, que se genera en época preelectoral, además de ser un irrespeto a los derechos, un insulto a las personas y al libre desarrollo de la personalidad.

“Lo que promueven los cristianos, en especial esta señora, la diputada, es un discurso sobre que homosexual es igual a anormal, que hay que transformar y que solo su Dios lo puede hacer (…) Me parece una falta de respeto que hoy alguien salga a decir que la homosexualidad es una enfermedad, es pecado, es mala y por lo tanto Dios la tiene que cambiar, y que Dios vuelve a la gente heterosexual”, señaló Hernando Múñoz, decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia.



Por su parte, la miembro de la Asamblea de Santander se refirió a trino señalando que este no debería generar un escándalo, porque el mensaje es claro y con él celebra “conocer a hombres que en un momento de sus vidas estaban perdidos en su orientación sexual y que gracias al poder de Dios se reencuentren con su masculinidad (…) es el derecho que cada uno tiene a la autodeterminación, así como él tomó la decisión de ir a la homosexualidad, ¿cuál es el problema de regresar?, creo que nadie debería molestarse con eso, se deben respetar las decisiones de los demás”, dijo.



Esta no es la primera vez que Hernández Álvarez desata una polémica por su postura frente a temas relacionados con la ideología de género.



Una de ellas se dio en el 2016 cuando señaló que el Ministerio de Educación, en ese entonces a la cabeza de Gina Parody, adelantaba una “colonización homosexual” en los manuales de convivencia de los colegios del país por fomentar en los instituciones los baños y uniformes mixtos y la implementación de la cátedra de sexualidad.



