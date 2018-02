Dijín habla de acciones en caso de acoso que involucra a Coronel

Esta semana se conoció el presunto caso de acoso sexual que involucra al coronel Óscar Pinzón, relevado como comandante de la Policía del Huila, quien fue denunciado por la uniformada Ana Milena Cruz Rayo.

El coronel Pinzón está hoy en el ojo del huracán por la denuncia hecha en su contra, en la cual se han hecho públicos chats y audios.



De acuerdo con la Dirección de Investigación Crimina e Interpol (Dijín), la denuncia de la policía Cruz fue realizada el 5 de enero de este año, cuando a través de la herramienta ‘Coméntele al Director’ manifestó sus quejas contra el coronel Pinzón “relacionadas con sus vacaciones, un posible traslado e insinuaciones de tipo afectuoso y personales”.



El acoso fue denunciado en audios y mensajes de WhatsApp por la uniformada, de 26 años de edad, quien labora en el grupo de análisis y administración de información de la Sijín, en ese departamento.

En uno de los audios se oye una voz de hombre que dice: “Yo no pierdo la esperanza de tener algo con usted”. A lo que ella le responde: “Y no va a pasar”.



La Dijín manifestó que tras la queja de la uniformada se tramitó con el grupo de talento humano de ese organismo y se activó un protocolo pertinente para el caso, entre las acciones realizadas se intercedió para que Cruz no fuera trasladada.



Además, luego de conocer la denuncia, el general Jorge Nieto, director de la Policía, decidió separar del cargo al coronel Pinzón.



“Una vez he conocido la denuncia de la patrullera Ana Milena Cruz Rayo de inmediato ordené a la Inspección General abrir la respectiva investigación disciplinaria para determinar la ocurrencia de los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estos”, precisó el general Nieto.



La investigación en curso está a cargo de la Inspección delegada Región número dos, a la cual le corresponde tomar las acciones disciplinarias en esa jurisdicción.



La Procuraduría General de la Nación también investiga las denuncias de presunto acoso sexual. En el curso de la investigación, ordenará la práctica de pruebas y una de ellas tiene relación con el trámite dado a las solicitudes o denuncias presentadas en un comienzo por la uniformada, de 26 años.



