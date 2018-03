Didier Drogba jugó 'un picadito' con los niños de Cartagena

Los niños de las escuelas deportivas ‘Amigos del mar’ y ‘fútbol con corazón’ de Cartagena cumplieron en la mañana de este domingo el sueño de jugar un ‘picadito’ con una estrella mundial de fútbol.

El delantero de la selección africana de Costa de Marfil Didier Drogba llegó hasta las playas de ‘El Laguito’ en la zona turística de la Ciudad Heroica, invitado por la Cancillería colombiana, para compartir con los pequeños, venidos de algunas zonas marginales de la ciudad, y para jugar con ellos fútbol, el deporte que mueve masas.



Drogba es además la estrella de la campaña ‘Champion for peace’, del programa internacional ‘Peace and sport’, un programa social que nació en el principado de Mónaco y que ayuda a niños y jóvenes de todo el mundo a través del deporte, tomando como ejemplo las historias personales de grandes campeones de todas las disciplinas como Didier Drogba.



Bajo el sol del Caribe colombiano, el deportista presentó la tarjeta blanca, símbolo de deporte y paz en el mundo, y dio una demostración de su talento con un balón hecho de materiales reciclables.



Hizo túneles, gambetas, taquitos y celebró los goles de los niños como si fuese una final del mundo.



Aunque los apasionados niños cartageneros no le dejaron casi ni tocar el balón a Drogba, en cuatro partidos cortos que jugaron, el campeón tuvo hasta tiempo de probar el famoso raspao cartagenero y tomarse selfies con carperos, policías y turistas.



El futbolista acompañará esta tarde al Príncipe Alberto II de Mónaco, a la Ministra María Ángela Holguín y al Presidente de la organización internacional Peace and Sport en el torneo de rugby ‘sevens’, que reúne a jóvenes deportistas de cuatro regiones del país que han participado en intercambios con la iniciativa 'diplomacia deportiva y cultural', de la Cancillería colombiana, premiada como acción diplomática del año en Mónaco.



Este lunes visitará la Casa Lúdica del sector de Colombiatón en la que realizará un taller en el que responderá preguntas de niños beneficiarios de programas locales. Mañana en EL TIEMPO lea la entrevista completa que entregó Didier Drogba a este medio donde habló sobre la importancia de la paz en Colombia, y en la cual envió un mensaje esperanzador a los jóvenes.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas