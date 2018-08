Enfrentamientos entre bandas generan desplazamientos en Tumaco

Los desplazamientos por enfrentamientos entre bandas criminales que buscan el dominio del microtráfico y el narcotráfico constituyen el nuevo escenario de violencia en el municipio nariñense de Tumaco.

Estos enfrentamientos se registran desde el pasado fin de semana en los barrios Viento Libre, Buenos Aires y La Paz, ubicados en la convulsionada comuna 5.

Hay una confrontación armada entre dos grupos armados ilegales, esa es la situación que se está presentando en esos

sectores FACEBOOK

TWITTER

“Hasta el momento no es factible determinar si ha habido o no desplazamientos de personas”, según la Personera Municipal, Anny Castillo Vivas.



Algunos habitantes manifestaron que entre el sábado y el domingo tuvieron que dejar sus casas y buscar protección en viviendas de familiares o amigos en otras comunas del puerto.



“Estamos monitoreando esa situación, sabemos que hay familias que han retornado, pero aún no tenemos los reportes de las familias que se hayan desplazado”, señaló la Personera.



Se cree que desde el pasado fin de semana más de 40 familias abandonaron los tres sectores y más de 150 personas lo han hecho de manera individual.

PASTO