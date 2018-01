Denuncian desplazamiento masivo por enfrentamiento armado en Nariño

Fuertes enfrentamientos entre exguerrilleros de las Farc y miembros del Eln por el dominio del territorio empezaron a generar un desplazamiento masivo en zona rural del municipio nariñense de Cumbal, en la frontera entre Colombia y Ecuador.

El personero municipal, Eduardo Cuaical, dijo que las comunidades manifestaron que quedaron en medio del fuego cruzado la noche del pasado lunes, cuando comenzaron los enfrentamientos que se extendieron hasta la madrugada del martes en las veredas San Antonio, La Unión y Tallambí del corregimiento de Mayasquer, localizado al sur del departamento.

"Al parecer se presentó un enfrentamiento entre la disidencia de las Farc y el Eln y como producto de ello la comunidad se ha desplazado hasta el centro poblado del Chical, en Ecuador", dijo el funcionario.



Son alrededor de 70 personas las que huyeron hasta el vecino país del Ecuador en busca de protección.

Yo sostuve comunicación con el gobernador del resguardo indígena de Mayasquer y me comentó que el enfrentamiento continuaba

El personero municipal dijo desconocer la existencia de muertos entre la población civil o entre los integrantes de los grupos armados.



"Allá le han dicho a la comunidad que no hable para que no ingrese la Fuerza Pública a la zona", dijo un miembro de la guardia indígena en esa zona, quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.



En este territorio limítrofe entre ambas naciones no hay presencia de Policía ni de Ejército, la principal autoridad es la guardia indígena.



