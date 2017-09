Desmontan muro en lámina y en barrio de Cartagena verán al Papa

El alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, ordenó el desmonte de varias vallas instaladas frente al barrio Ceballos que evitaba la visual de los humildes habitantes de este sector cartagenero hacia la avenida principal.

No obstante, el Distrito ordenó ahora la instalación de mallas y los residentes se sienten presos.



El muro con láminas de zinc, que evitaba la visual hacia el exterior, fue instalado el jueves, lo que fue interpretado por la comunidad como un acto clasista para aislarlos de la misa que presidirá el Papa, el domingo en horas de la tarde, en las vecinas instalaciones de Contecar.



"Esto fue un acto reprochable y clasista muy diferente al mensaje del Papa Francisco que pregona la inclusión", dijo Nelson Amador habitante indignado de Ceballos.

Londoño Zurek se reunió con la comunidad y se disculpó por una medida que, según él, se tomó sin el consentimiento del Distrito.



Marta Ángulo, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Ceballos, dijo que se trató de un hecho reprochable. "No sabemos de qué sector de la sociedad cartagenera o autoridades quisieron esconder la humildad de nuestra comunidad. Aquí la mayoría somos gente de bien", recalcó la mujer que pide ahora que desmonten las mallas.



Los vecinos del barrio se comprometen a ayudar en el orden y la seguridad de la zona, donde según la misma comunidad se cometen atracos.



Según Londoño Zurek, la decisión de instalar las vallas con láminas de zinc, fue tomada en un consejo de seguridad por la comisión vaticana y Corpoturismo, pero que en ningún momento fue consultado con la alcaldía de Cartagena ese procedimiento de encerrar a la comunidad.



"Desde que me enteré de esta situación, ordenamos el desmonte de las vallas en las zonas habitadas de esta comunidad. Vamos a poner separadores institucionales como los que se han instalado alrededor de la ciudad. En otros lugares donde hay lotes baldíos, y previo acuerdo con las comunidades, se instalarán mallas para prevenir que las personas que vayan saliendo de Contecar sufran algún tipo de lesión o sean focos de inseguridad”, manifestó el alcalde, quien pidió a la comunidad de Ceballos, que ingresen a la zona de la misa por los filtros de seguridad, y no se salten las vallas que se han dispuesto.



Desde Corpoturismo aseguraron que el contratista se equivocó al poner el muro en zinc en Ceballos, pues el contrato ordenaba mallas de seguridad pero que permiten la visual tal como las que han instalado para la visita Papal del domingo en el Centro Histórico y en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.



EL TIEMPO conoció parte del contrato de seguridad en la ciudad para el próximo domingo y hay tres puntos inéditos donde se ordenan ‘muros de contención’.



El Papa no pasará por ninguna avenida cercana a la zona industrial de Mamonal, pues hasta la misa que presidirá en la tarde del domingo llegará y saldrá en helicóptero.La gente de Ceballos que ayer protestó para que les quitaran las vallas con láminas de zinc, ahora piden que el Distrito quite las mallas que los hacen sentir presos. John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

​Cartagena