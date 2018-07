Continuos deslizamientos tienen bloqueada la vía Bogotá-Villavicencio

Dos meses se van a completar de los permanentes deslizamientos en el kilómetro 64+200 metros en la vía al Llano, los cuales se intensificaron con las lluvias del fin de semana y tienen cerrada la carretera principal de comunicación entre Bogotá y la capital del Meta.



En la parte alta de la montaña hay piedras de gran tamaño, entre ellas una “cercana a los 15 metros de diámetro” y un peso de considerable, “que sumado a las grietas en el talud en la cabeza del deslizamiento, de 30 centímetros aproximadamente, con afloramiento de agua y una pendiente cercana al 75 por ciento del talud”, reportó el cuerpo de Bomberos de Guayabetal.

El informe de la entidad de socorro está soportado en la inspección ocular y un sobrevuelo con drones, en desarrollo de las actividades de prevención del riesgo que se hizo en la parte alta de la montaña en el kilómetro 64+200, ubicado entre los municipios de Guayabetal y Villavicencio, aseguró el comandante del Bomberos de Guayabetal, Jorge Rey.



En el informe concluyen que “se reúnen las condiciones de deslizamientos y de alto riesgo de accidente, por lo cual manifiestan que se deben tomar medidas de choque y prevención para evitar eventos que afecten la tranquilidad y la seguridad de los usuarios de la vía".

Según Rey, los deslizamientos en este sitio se presentan desde el pasado 22 de mayo y se incrementaron la semana pasada. Estos comenzaron los días lunes y martes y obligaron obligaron a suspender el tráfico de la vía por algunas horas, según los reportes entregados por la cesionaria encargada del manejo de la vía Coviandes.



Pero la situación se ha venido agudizando desde el pasado viernes en la tarde cuando se presentó un cierre a las 1:25 de la tarde, que fue superado media hora después, pero volvieron a cerrar la vía a las 3:43 de la tarde hasta las 8:00 de la mañana del sábado.



El mismo sábado un nuevo deslizamiento obligó a cerrar la vía cerca de las 2:00 de tarde hasta las 9:20 de la noche. La última suspensión del paso de vehículos se presentó el domingo hacia las 7:44 de la noche y hasta la madrugada de este lunes la vía permanecía cerrada.



Coviandes ha informado que tiene el personal y la maquinaria disponible para limpiar la carretera, durante estos días, pero una vez terminan de limpiar se viene otra avalancha de lodo que tapona nuevamente la vía, por las lluvias que no cesan en esa zona de la cordillera Oriental.



Inclusive, uno de esos deslizamientos alcanzó a golpear una de las máquinas y uno de los trabajadores, contó el comandante de Bomberos de Guayabetal.



Las demoras en la vía han generado protestas de los usuarios que han tenido que pasar varias horas dentro de sus vehículos, así como de algunos gremios y de la gobernadora (e) del Meta, María Consuelo Rodríguez.



La mandataria le exigió a Coviandes “que haga uso de forma responsable e inmediata de toda su capacidad laboral y económica para superar este inconveniente, a todas luces solucionable, que no sólo ha cobrado vidas en el pasado, sino que paraliza el desarrollo de una región entera que no puede estar desconectada del resto del país”.



El ambientalista Nelson Vivas Mora afirmó que hay una inadecuado manejo en la montaña por los campesinos que tienen ganado, hay fallas geológicas, en el trazado de la vía no hay plan de manejo ambiental y en las obras que se están haciendo de la segunda calzada no estabilizan las partes altas.



El ingeniero Fernando Carrillo, de Coviandes, recomendó a los usuarios no continúen su trayectoria de la vía hasta que no se anuncie que está habilitada para evitar que colapse la intercepción Los Fundadores en Villavicencio, y el peaje de Boquerón, el cual no lo cierran porque hay personas que necesitan desplazarse a municipios como Cáqueza y Quetame.



Agregó Carrillo que hoy (lunes) se cumplirá una reunión del Comité de Gestión de Riesgo de Guayabetal, con el alcalde y personal de las entidades de primer respuesta de la zona, para hacer una revisión de la situación y tomar decisiones sobre las acciones que hay que adelantar en el predio, el cual es de un particular y si hay autorizaciones para el ingreso al sitio y adelantar las obras de inmediato plazo para garantizar la seguridad de los usuarios.



NELSON ARDILA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

VILLAVICENCIO​