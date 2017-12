Expertos habían advertido fallas en nueva vía a Barrancabermeja

Los problemas geológicos y geotécnicos en el sector Mata de Cacao, kilómetro 34 en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, las dos ciudades más importantes de Santander, tienen en jaque la movilidad por este corredor que se construyó pese a las advertencias que se hicieron una y otra vez sobre la inconveniencia de trazar la carretera por ese punto.

Y es que por cuenta de un deslizamiento que se generó por el movimiento de un coluvión (depósito de material suelto) que arrastra, según expertos, 1 millón de metros cúbicos de tierra, es decir, algo como 28 manzanas de una ciudad, desde el lunes se encuentra cerrado en su totalidad el paso por esa calzada.

La Policía y la Gobernación de Santander adelantan un sobrevuelo para conocer las dimensiones del deslizamiento de tierra que afectó el sector Capitancitos, entre Bucaramanga y Barrancabermeja. https://t.co/Cb1T1f12lp pic.twitter.com/I1XZofzb6l — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 20 de diciembre de 2017

Ante ello resurgieron los señalamientos en contra de Isagén que fue el responsable de ejecutar esta obra vial para para sustituir el carreteable antiguo, el cual quedó bajo las aguas de la represa de la hidroeléctrica Sogamoso (Hidrosogamoso).



La caída de material que no cesa, mantiene frenado los trabajos de remoción por parte de operarios de la Concesión Ruta del Cacao, a cargo de la vía, que permitan habilitar el tránsito por ese tramo que hace parte de los 11,6 kilómetros de carretera que Isagén sustituyó.

Isagén aseguró que los diseños tenían mejores especificaciones y permitían a futuro ampliarse a doble calzada FACEBOOK

El corredor, en el que se invirtieron más de 150.000 millones de pesos cuando la generadora de energía era del Estado Colombiano, cuenta con 2 túneles y 6 puentes y, según aseguró la empresa, “los diseños tenían mejores especificaciones y permitían a futuro ampliarse a doble calzada”.



El ingeniero geotecnista, Jaime Suárez, también docente de la Universidad Industrial de Santander, fue uno de los que advirtió lo que hoy se vive en el corredor vial por cuenta de la falla geológica, que además de entorpecer la movilidad, tiene su impacto en la economía regional.



"La vía nueva que construyó fue en una zona mucho más inestable que la anterior. El corredor nuevo va por toda la cabeza de una serie de depósitos de coluvión, que son materiales sueltos y al cortar la vía estos materiales se deslizan hacia ella cuando ocurren lluvias como en el caso de este fin de año", explicó.

Es muy posible que no se pueda dar paso provisional entre Bucaramanga y Barrancabermeja hasta cerca de año nuevo, porque la cantidad de material que cayó fue extraordinariamente grande FACEBOOK

El experto reiteró que la Sociedad Santandereana de Ingenieros, desde el año 2010, le alertó sobre ese riesgo a Isagén y el Invías, que dio el visto bueno, sin embargo, asegura no hubo solución.



“Es muy posible que no se pueda dar paso provisional entre Bucaramanga y Barrancabermeja hasta cerca de año nuevo, porque la cantidad de material que cayó fue extraordinariamente grande y todavía se están presentando deslizamientos (…) Soy poco optimista de que antes de final de año esté habilitada la vía, es posible que se pueda lograr, pero para navidad no va a haber vía”, señaló el Geotecnista.



La única solución, aconsejó el experto, es que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) modifique la concesión a doble calzada y se construya una vía nueva por otro sector.

Ese tramo hace parte de los 11,6 kilómetros de carretera que Isagén sustituyó. Foto: Cortesía Concesión Ruta del Cacao

Mientras se soluciona la movilidad por ese corredor las autoridades de tránsito del departamento recomiendan a los conductores tomar la vía alterna que comunica al municipio de Bucaramanga con San Alberto, en el sur de Cesar.



Frente al cierre actual que ya abarca 350 metros de longitud de vía, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, instó a la concesión Ruta del Cacao para que una vez se estabilice el terreno, redoble esfuerzos con el fin de habilitar el paso vehicular en el menor tiempo posible.



