Desfalco a arcas del departamento de Sucre, por no pago de estampillas

Luego de realizar una minuciosa revisión al tema de recaudos en el departamento, la secretaría de Hacienda departamental, la Contraloría de Sucre y la oficina de Rentas de la Gobernación, detectaron que las ESE municipales y alcaldías, vienen efectuando el cobro de las estampillas Pro Hospital Universitario y Pro Universidad de Sucre, pero los recursos no son girados a las arcas departamentales, lo que estaría dando origen a un desfalco a las finanzas sucreñas.



Aunque aún no se precisa el monto que con exactitud deben los municipios por concepto de estampillas Pro Universidad de Sucre y Pro Hospital Universitario, se estima que la mora supere los 20 mil millones de pesos.

Según los funcionarios encargados del área de Rentas de la gobernación, ya se iniciaron los procesos de cobros coactivos o embargos a hospitales, alcaldías y colegios.



Es de anotar, que a pesar de que el recaudo de la Estampilla Pro Universidad de Sucre, está suspendido hay muchos municipios que están pendientes con la contribución de vigencias anteriores.



El municipio que presenta la más alta deuda por concepto de estampilla Pro Universidad es San Onofre, con una mora de $ 4.600 millones, por lo que se procedió a embargarlo por un monto que supera los 9 mil millones de pesos.



El informe que fue dado a conocer por Rentas de la Gobernación de Sucre, deja al descubierto que los municipios de San Onofre, Caimito, El Roble, San Pedro, Buenavista, Ovejas, Guaranda, Corozal, San Marcos, Chalan, Morroa y Colosó, se encuentran morosos con la obligación de Estampilla Pro Universidad.

El listado también vincularía por el no pago a las arcas del departamento, a 37 instituciones educativas sucreñas.



Otras entidades que registrarían mora con la gobernación de Sucre, en lo que respecta a la estampilla pro Hospital Universitario son: el Roble que adeuda 133 millones de pesos, Ese Centro de Salud de Caimito, 98 millones; San Onofre 2.567 millones, y ya está embargado en más de 5 mil millones de pesos, por el no pago de Estampilla Pro Hospital Universitario.



Así mismo, Tolú, ESE de Galeras, ESE de Morroa, Centro de Salud de Colosó, ESE de Majagual, Centro de Salud de San Antonio de Palmito, Centro de salud de Los Palmitos, municipio de Ovejas, ESE de Guaranda, ESE de Toluviejo, Betulia y San Marcos. De estos, varios se encuentran en proceso de embargo.



Cabe destacar, que la problemática dio origen a la conformación de una comisión que estará integrada por la Contraloría departamental, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea y la secretaría de Hacienda departamental, la cual realizará una reunión el próximo 13 de agosto con los morosos, para conocer los motivos por los cuales no se está efectuando el giro de las estampillas.



SINCELEJO.