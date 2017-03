Masiva asistencia de votantes en consulta de Cajamarca

Este domingo, desde las 8 a. m. y hasta las 4 p. m, se ha llevado a cabo la consulta popular minera de Cajamarca.



La Registraduría informó que el potencial electoral del municipio es de 16.312 ciudadanos y para que la consulta sea efectiva se necesita la tercera, es decir 5.438 ciudadanos.



El exalcalde Evelio Gómez de Cajamarca, Evelio Gómez, expuso que ha existido un buen porcentaje de votantes y es posible que se logre el umbral. "Yo he visto una buena participación y creo que el umbral de 5.300 votos se logrará", afirmó el exalcalde Evelio Gómez.



La Registraduría informó que en las 18 mesas de votación de la zona urbana ha habido afluencia de ciudadanos; no obstante, los resultaos se conocerán después de las 5 de la tarde.



"La gente ha participado y no hemos tenido inconvenientes", informó un vocero de la Registraduría.



En la mañana de este domingo la jornada se vio afectada por algunas lluvias, sin embargo, en horas de la tarde el clima mejoró considerablemente, salió el sol, y se pudo ver a más personas asistiendo a las urnas.



En las calles se perciben las expectativas. Los ciudadanos están a la espera del cierre de la jornada.



"Ha bajado mucho campesino de las veredas, unos apoyan la minería y otros no", dijo un comerciante.



FABIO ARENAS JAIMES

Corresponsal EL TIEMPO