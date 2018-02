El drama de los desaparecidos en el Catatumbo

“Henry, mi amor, sin tu presencia la casa no es igual. Mi vida, me haces mucha falta. Te extraña mucho, tu esposa”. Este mensaje, que se exhibe sobre un muro de ladrillos del corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, tiene como destinatario a una víctima de desaparición forzada, de cuyo paradero nada se sabe.

Se trata de Henry Pérez Ramírez, un líder campesino de la región del Catatumbo que fue visto por última vez el 26 de enero del 2016, cuando se dirigía a cumplir una cita en un caserío cercano a sus plantaciones de piña y limón. Al parecer, el encuentro se iba a sostener con algunos colaboradores del extinto frente 33 de la exguerrilla de las Farc.



Pero hoy, más de dos años después, no hay certeza de que este integrante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de La Gabarra haya cumplido su compromiso. Familiares suponen que la reunión se planeó para tenderle una trampa.



La persona que a diario se encarga de unir los retazos en la historia incompleta de Henry es Elibeth Murcia, su esposa.



Murcia, de 44 años, destacó el desempeño de su marido como promotor de proyectos productivos para sustituir la coca y como gestor del desarrollo de La Gabarra, comunidad del Catatumbo.



“Cuando no logro conciliar el sueño me pasó la noche en vela, preguntándome por qué me hicieron esto y por qué a Henry, si él no le debía nada a nadie y era una persona conocida por trabajar por su gente. No tenía amenazas ni tampoco enemigos. Siempre fue pacífico y dedicaba su tiempo a gestionar ayudas para el campesinado”, relata, con voz entrecortada, Elibeth.



Las respuestas a esas preguntas solamente las tendrían la Fuerza Pública y la desmovilizada guerrilla de las Farc, los únicos actores armados que ejercían control territorial de manera absoluta en la zona del departamento en la cual desapareció este dirigente campesino.



Según la Fundación Progresar, que asumió la representación legal del caso, una investigación basada en reportes oficiales y testimonios pudo atribuir la responsabilidad de este hecho a ambos frentes de guerra.

Progresar señaló que durante los últimos 40 años se han registrado 4.483 denuncias de desapariciones forzadas en Norte de Santander. Solo en el 2017 se realizaron 35 de estas.



“No es posible que a una persona del reconocimiento de Henry la desaparezcan sin que la Fuerza Pública sepa o sin que los exguerrilleros de Farc lo reconozcan”, dijo Wilfredo Cañizares, director de esta organización defensora de derechos humanos.



La desaparición forzada y otros fenómenos de violencia siguen dificultando el trabajo de los líderes sociales en esta región del país. Oner Galván, presidente de Asojuntas de La Gabarra y aliado de Henry en sus luchas, es consciente del temor que despierta en su comunidad reconocerse como una voz defensora del bienestar y desarrollo económico de la comunidad.



“No lo vamos a olvidar, y cada vez que podamos exigiremos al Estado que nos explique qué pasó con él y por qué se lo llevaron. A Henry siempre lo llevaremos en la mente”, puntualizó Galván.



Así como Oner, Elibeth tampoco se dejará ganar la partida por el olvido. A pesar de los quebrantos de salud que afligen su cuerpo y de los desaires sufridos en los estrados judiciales, seguirá aferrada al recuerdo de su ser querido con dedicatorias que aguarda algún día sean leídas.



GUSTAVO A. CASTILLO ARENAS

Corresponsal EL TIEMPO

Cúcuta