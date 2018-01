Desconsuelo e incertidumbre de 108 familias desalojadas en Cartagena

Una noche triste y de total incertidumbre vivieron los habitantes del edificio Alpes 31 en Cartagena, uno de los 16 edificios que deben ser desalojados por orden de la Fiscalía luego de conocerse un estudio de la Universidad de Cartagena que alerta sobre fallas estructurales.



“Pague 175 millones de pesos, un apartamento de 90 metros cuadrados, todo legal, todo en norma, para que hoy nos traten como invasores”, señaló Roberto Rivero, uno de los afectados.

Se trata de más de 108 familias que este viernes no saben qué va a pasar con sus las deudas adquiridas con los bancos.



De los 16 edificios que deben ser desalojados, 14 fueron construidos por los polémicos hermanos Quiroz, los mismos que levantaban el edificio Portal de Blas de Lezo II que colapsó el 27 de abril del 2017, dejando 21 muertos y 23 heridos. No obstante, hoy estos constructores ilegales gozan de casa por cárcel.



“Estamos en medio de una incertidumbre, no pudimos dormir la alcaldía no protege nuestros derechos sino que amanecimos con la presencia de la policía”, respondió Amalia Ruiz, afectada.



Pese a que desde diciembre pasado las familias fueron alertadas sobre la urgencia de los desalojos, muchas se niegan a salir. Otras ya dejaron los predios. El Distrito dispuso un albergue en el coliseo de combate, pero muchos se fueron a dónde otros familiares.



“Pusimos en conocimiento a los moradores en diciembre y solicitamos la evacuación voluntaria, pero luego se conoció la carta de la Fiscalía, y por ello se declara la calamidad pública y se ordenó la evacuación inmediata. Según la Universidad de Cartagena, que hizo el estudio técnico sí hay peligro de que los edificios se caigan; además recordemos que estamos ante obras edificadas por constructores que hicieron todo contra la ley”, dio el alcalde de Cartagena, Sergio Londoño Zurek.



“¿Quién nos devolverá sus dineros? ¿Cómo nos respaldará el estado? Nosotros somos gente de bien, no somos invasores”, se pregunta Elia Rodríguez, afectada.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena