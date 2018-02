Los 10 deportes no profesionales que se practican en Colombia

Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

El parkour se trata de una disciplina física que tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro de la manera más útil y eficiente posible, los practicantes atraviesan obstáculos con la sola ayuda de su cuerpo (saltos de un edificio a otro, rotaciones en el aire, entre otros). Los practicantes son denominados traceurs si son hombres, o traceuses si son mujeres. Su lema principal es “No violencia, no competición, no grupos, no jefes”, por lo que muchos consideran que no es un deporte.