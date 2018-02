La apuesta económica de Caldas para el 2018 va más allá del café

Aunque la economía del departamento de Caldas depende en un 54 por ciento, aproximadamente, de la producción del café, este año se busca fortalecer los demás encadenamientos productivos de la región para la exportación.

Y es que por estar en un territorio con diversos climas y suelos, ya que cuenta con municipios entre los 150 y 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se facilita la producción de aguacate Hass, plátano, gulupa, cítricos, panela, cacao, entre otros.



Históricamente Caldas, así como Risaralda y Quindío, se ha caracterizado por ser una región productora de café. De ahí el nombre de Eje Cafetero. Sin embargo, la época en que el 99 por ciento de la economía dependía exclusivamente de este, que fue en 1940 y 1950, terminó.



Entre otras cosas, no es viable invertir solo en un producto. Por ejemplo, la próxima cosecha tendrá una reducción superior al 20 por ciento debido a la temporada invernal de finales del 2017.



De ahí la apuesta del departamento, en cabeza de Angelo Quintero Palacio, secretario de Agricultura, por cultivar productos de alta calidad para llegar a mercados internacionales, como los europeos y norteamericanos.



“Nosotros tenemos una oferta ambiental bastante importante que nos permite tener unos encadenamientos productivos que se han desarrollado en el mediano y largo plazo, brindando posibilidades a nuestro departamento de llegar a mercados internacionales con productos, además de frescos, también transformados”, aseveró el funcionario.

Por ejemplo, hoy Caldas es el segundo productor de aguacate en el país. Actualmente se exportan unos 300 contenedores anuales a Europa, y se espera llegar próximamente a Estados Unidos. De hecho, ya se enviaron unas muestras.



En el caso del plátano se trabajó para tecnificar la siembra y así ofrecer una mejor calidad del producto. De hecho, hay 25 mil hectáreas sembradas.



Según Quintero, hace años era impensable que exportaran una naranja, pero se viene haciendo desde hace tres años con una cifra cercana a los 50 contenedores al año. El objetivo a corto plazo es superar los 100.



De igual manera le están apuntando al cacao, que se trabaja en el país para apoyar la erradicación de cultivos ilícitos en zonas que no son aptas para el café.



El cacao del departamento siempre ha sido para el comercio local, pero ahora llegó a mercados especializados de Europa, Estados Unidos y Canadá. La meta es enviar más de 30 contenedores al año con el producto elaborado por unas 1.300 familias que viven de este cultivo.



La panela se está vendiendo pulverizada a Europa y Canadá. Tras unos acercamientos y exportaciones, confían en que al finalizar el 2018 se consolide los negocios y tener un número importante de envíos.



Carlos Javier Guerrero, coordinador comercial de Fedepanela en Caldas, aseguró que gracias a la variedad de suelos se produce una panela de buen sabor y aroma, pero solo hasta ahora se viene explotando esa característica.



Explicó que la meta dentro de cinco años es llegar a producir cerca de 2.000 toneladas de panela pulverizada orgánica anuales, lo que significaría unos ingresos cercanos a los 5 millones de dólares.

Todo hace parte de la estrategia Origen Caldas, que permite tener una identidad para los productos locales. “No solamente tenemos café, tenemos otros 10 encadenamientos productivos muy importantes y lo que pretendemos con es cada uno es que sea importante para el departamento, que genere divisas, que genere ingresos, que genere empleo, que genere dinámica social, entonces a eso es lo que le estamos apostando”, comentó Quintero.

En el departamento de Caldas la exportación de naranjas es relativamente nueva. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Pero no se ha descuidado el producto estrella. Ahora el café no solamente es verde, se está transformando, moliendo y empacando. Incluso, se está vendiendo descafeinado a mercados internacionales. En Caldas hay 68.000 hectáreas de este grano, por lo que sigue siendo el rey del mercado.



En el departamento hay una población de 280.000 habitantes en el sector rural, quienes de alguna manera directa o indirecta tienen que ver con la producción agrícola. Ellos serían los principales beneficiados con las exportaciones.



En cuanto a la cifra de ganancias que esto dejaría para el departamento, el secretario comentó que sería dar una especulación, entre otras cosas, porque muchos contratos no se han firmado, aunque van por buen camino. Lo que sí dejó claro es que son ocho encadenamientos productivos en los que se dejarán listos los contratos al finalizar el 2018, para que desde el 2019 no se trate de exportaciones esporádicas, sino que ya estén dentro del presupuesto del departamento.



