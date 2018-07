'Concejales de Santa Marta cobran sueldo y no participan en debates'

El presidente del Concejo Distrital de Santa Marta Jorge Yesid Ospino cuestionó la actitud de un grupo mayoritario de cabildantes, quienes solo asistirían cinco minutos para marcar asistencia y poder cobrar, pero no cumplen con su función de ejercer control político por la cual fueron elegidos.

La no presencia de los concejales ha impedido que exista Quorum y que puedan estudiarse proyectos de importancia para la ciudad que presenta el Alcalde. Este comportamiento según el presidente Ospino tiene que ver con los intereses particulares que hay entre los ausentes, quienes al pertenecer a la oposición de la administración “buscan bloquear las iniciativas sin importar que estas vayan dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los samarios”.



“Es lamentable que este grupo de concejales, contrario a representar los intereses de la ciudad, optan por defender los propios, ausentándose de las sesiones sin ninguna explicación. Es una acción lamentable”, añadió el concejal, quien invitó a sus colegas a que reflexionen.



En total son 10 los cabildantes los que, según Ospino, están en deuda con el reglamento interno del Concejo y principalmente con la ciudad. Ellos hacen presencia en el recinto esperan el llamado alista y salen antes de que den inicio los debates programados. “Aun así cobran su sueldo completo”, subrayó el presidente de la corporación.



Jorge Ospino hizo un llamado a la cordura e invitó a sus compañeros a que cumplan con el reglamento interno, y se mantenga la presencia de todos en el recinto estén de acuerdo o no con un proyecto.

La primera en rechazar dichos señalamientos fue la concejala Elizabeth Molina, quien definió como irresponsables las declaraciones del presidente del Consejo y aseguró que “siempre he estado de frente a los temas de ciudad, participando activamente y cuestionando todo lo que a mi parecer afecta la vida de los samarios”.

“Esta mayoría no está en contra de la administración, está a favor de los proyectos que beneficien a la ciudad”, recalcó.



Por su parte el concejal Jorge Luis Montenegro dijo que las acusaciones contra de su buen nombre son totalmente falsas pues “en mi caso he fallado una sola vez, siempre llego y termino las sesiones, y no ando pendiente quien entra y quien sale. Mi único interés es que los proyectos que aquí se formulen aporten realmente a las necesidades de la gente”.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta.