Denuncian posible fracking en pozos de San Vicente del Chucurí

Habitantes del corregimiento Yarima, en zona rural del municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, han advertido sobre la posible realización de fracturamiento hidráulico o fracking en los pozos conocidos como Coyote 1,2 y 3, ubicados en la vereda Puerto Rico de ese sector.

Óscar Sampayo, ambientalista e integrante del GEAM (Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio), señaló que se le vienen reclamando respuestas a la multinacional Parex Resources Colombia, socia de Ecopetrol, sobre las actividades que en la actualidad están ejecutando en los yacimientos.

“Varios pobladores señalan que se está realizando actividades con algunos químicos como nitrógeno líquido refrigerado en esas operaciones, a unas presiones que se están utilizando para inyectarle al subsuelo. Ante esto alertamos y transmitimos la preocupación de la comunidad sobre qué se está efectuando en la plataforma Coyote”, dijo Sampayo.



El ambientalista indicó que se ha pedido explicaciones a la empresa y a entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin embargo, las respuestas han sido incompletas y no precisan qué se está efectuando.



“Hasta ahora continúa la información incompleta. Sigue la falencia por parte de las instituciones del Estado en la falta de control y vigilancia hacia las actividades que ellas mismas licencian. Necesitamos precisiones de qué es lo que se está haciendo en esa plataforma, cuáles químicos se están inyectando, a qué presión, profundidad y en qué formaciones”, añadió.



Entre tanto, Parex indicó mediante un comunicado de prensa que sus trabajos sólo contemplan actividades de perforación en yacimientos convencionales, los cuales son ejecutados con técnicas de perforación convencional, descritas y autorizadas en los permisos ambientales vigentes.



“Para tal fin, el proyecto ha realizado las socializaciones pertinentes con las comunidades y autoridades para compartir el alcance de los trabajos que utilizan la misma metodología aplicada por la industria en esta zona por décadas. Así se resalta que el proyecto no realiza actividad alguna definida como no convencionales”, dijo la multinacional.



BUCARAMANGA