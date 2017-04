Mujer dice que fue multada por conducir en vía que nunca ha utilizado

Rosmaira Ruiz Cantillo dice que nunca fue a Sibaté (Cundinamarca, pero, según el departamento de Tránsito y Transporte de esta población, la joven cartagenera fue captada por una fotomulta condiciendo a toda velocidad por las calles del pueblo.

“Me enteré de esta infracción cuando llegué hasta la oficina de tránsito y transporte de Cartagena en busca de un permiso especial para conducir un día de pico y placa”, narra Ruiz Cantillo, quien desde hace seis meses se ha visto envuelta en molestos trámites para comprobar que jamás ha estado en Sibaté.

“Mi carro lo compré completamente nuevo en un centro autorizado KIA de Cartagena, en junio del 2015, nunca he conducido en una ciudad diferente de Cartagena y Barranquilla, y por supuesto en la carretera nacional entre las dos ciudades”, dice Rosmaira, funcionaria del Sena, seccional Bolívar.



La multa, que primero era por 500 mil pesos, no para de aumentar.



“Primero envié un derecho de petición a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Sibaté, pero me respondieron que ese es un trámite que se tiene que hacer con la Gobernación de Cundinamarca" manifestó.

Y añadió: "Envié un nuevo derecho de petición a la Gobernación, pero me respondieron que la tarea es competencia de una oficina especial que instauraron en la calle 13 de Bogotá. Ahora, en esta oficina, me responden que la denuncia se tiene que hacer personalmente o delegar a alguien, pero no tengo familia en Bogotá”.



El temor de ella es que la placa de su carro haya sido ‘gemeliada’, lo que la expone a posibles hechos judiciales.



“En la multa solamente aparecen las placas del vehículo y mi nombre completo con mi número de cédula, pero no hay los datos puntuales de un comparendo oficial”, señala la afectada.



