Denuncian fallas estructurales en construcciones del nuevo Gramalote 

El video de una casa inundada en la manzana 34 del nuevo municipio de Gramalote (Norte de Santander), que esta semana ha despertado revuelo en redes sociales, revivió los peores momentos del 16 de diciembre de 2010, cuando el antiguo casco urbano de esta población quedó reducido a una capa de escombros por la ola invernal de aquel entonces.

En las imágenes se logra evidenciar las emergencias producto de los fuertes vendavales, que en los últimos días se han presentado en una zona de este proyecto de reasentamiento que aún se encuentra en obra.

El nuevo municipio de Gramalote (Norte de Santander) tampoco se ha salvado de los embates de esta ola invernal. A pesar de que las obras no han culminado, a esta casa que se encuentra en obra se le entró el agua y se inundó. pic.twitter.com/M1NMzQEvTM — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 10 de mayo de 2018

Para el alcalde Tarsicio Celis Rincón, esta grabación describe en breves segundos la magnitud de los inconvenientes por los cuales está atravesando la construcción de 1.007 casas del nuevo casco urbano, que lidera el Fondo Nacional de Adaptación. Actualmente, hay 635 viviendas terminadas.



“Es muy preocupando lo que ese video revela, porque quiere decir que en las nuevas casas hay una serie de fallas. Le he pedido al Fondo que esas situaciones se investiguen con rigurosidad o que simplemente se corrijan, porque esto está generando temor y desconfianza entre los habitantes”, indicó el funcionario.

Las viviendas entregadas en las que viven las familias en Gramalote no han registrado afectaciones por las recientes lluvias

Frente a esta serie de reparos, esta entidad adscrita al Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, precisando que las imágenes corresponden a una casa en obra, que todavía no cuenta con el sistema de taludes para contener el agua lluvia. El inmueble está ubicado a unos 250 metros de los barrios que ya se encuentran habitados.



“Las viviendas entregadas en las que viven las familias en Gramalote no han registrado afectaciones por las recientes lluvias. En las zonas que están en obra, donde aún no hay adecuación de taludes, las aguas lluvias han generado escorrentías (caudales de agua que bajan por las calles) que arrastran sedimento, sin que esto afecte la estabilidad de las viviendas. Un evento coyuntural no se puede generalizar ni crear alarmas de situaciones que no existen”, puntualizó el Fondo.



